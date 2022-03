Fabio Balsamo: moglie, vita privata, film, spettacoli a teatro e serie tv del comico dei The Jackal

Fabio Balsamo è un attore e comico napoletano legato al gruppo partenopeo dei The Jackal con cui ha avuto e sta ottenendo grandi successi anche come trampolino di lancio nel cinema.

Fabio Balsamo: vita privata

Fabio Balsamo è nato nel 1989 ed è di Casalnuovo di Napoli. Si è laureato in Arte drammatica, continuando a studiare successivamente non solo teatro, ma anche doppiaggio e canto. Il suo personaggio nasce come youtuber principalmente ma la sua prima passione è stato il teatro. Poi negli ultimi anni ha avuto esperienza anche al Cinema e in serie tv.

Nel 2015, l’attore entra a far parte del gruppo comico napoletano dei The Jackal, insieme a Simone Ruzzo, Ciro Priello, Aurora Leone, Claudia Napolitano e Gialnuca Fru.

Fabio Balsamo: moglie

Nonostante sia cresciuta pubblicamente la sua fama sul web ma anche al cinema, si hanno poche informazioni rispetto alla sua vita privata e sentimentale. Anche suoi social non ci sono scatti che fanno trapelare qualche informazione. Così non si sa è sposato o almeno fidanzato.

Film, spettacoli a teatro e serie tv del comico dei The Jackal

A teatro ha recitato in grandi produzioni, come Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, Macbeth di Shakespeare e Salomé di Oscar Wilde. Mentre esordisce al cinema con i The Jackal nel 2017, quando recita in Addio fottuti musi verdi. Tra i suoi lavori da solo, ricordiamo Babbo Natale non viene da Nord, di e con Maurizio Casagrande e 7 ore per farti innamorare di e con Giampaolo Morelli. Nel 2021 Fabio Balsamo è sul Netflix con la serie tv Generazione 56K, prodotta da Cattleya in collaborazione con i The Jackal.