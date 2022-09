Federer e Nadal in un doppio insieme per l’ultima partita dello svizzero: quando e dove vedere la sfida

Federer e Nadal in un doppio per l’ultima partita del tennista svizzero. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa da Federer che giocherà solo quella partita insieme al tennista spagnolo, rivale di sempre e poi sarà addio.

Roger Federer si trova a Londra dove dal 23 al 25 settembre sarà tra i protagonisti della Laver Cup. Quella alla 02 Arena, sarà l’ultima apparizione dello svizzero che giocherà la sua ultima sfida in coppia in un doppio con il suo rivale di sempre, ovvero lo spagnolo Rafael Nadal. I due si sono affrontati in carriera 40 volte (24 vittorie a 16 per lo spagnolo) ma questa volta saranno insieme per la storia del tennis.

L’annuncio della sua partecipazione per l’ultima volta è stato dato dal tennista svizzero in una conferenza stampa: “Non sono nella condizione di giocare in singolare. Conosco i miei limiti. Non voglio complicare le cose in Laver Cup. Giocherò il doppio la prima giornata poi tutti sono d’accordo, anche il capitano Bjorn Borg, che da sabato in singolare al mio posto ci sarà Matteo Berrettini. L’obiettivo è giocare il doppio con Rafa Nadal, sarebbe fantastico, è stato un grande rivale”. Sull’ultima sfida insieme al tennista svizzero ha commentato così Nadal: “Sarà un momento storico e indimenticabile”.

Poi, sul suo ritiro già annunciato ha dichiarato: “Sono felice che il mio ritiro arrivi a Londra, ho visto l’accoglienza che New York ha dato a Serena Williams. Questa città è chiaramente molto speciale grazie alle tante vittorie a Wimbledon”. Tuttavia, non sarà un addio al tennis: “Non sparirò dal mondo del tennis, mi rivedrete ancora anche se non giocherò più”.

Quando e dove vedere la sfida

Sarà possibile seguire l’ultima sfida dello svizzero sia in televisione sia in streaming. Infatti, tutti i match della Laver Cup sono in diretta su Eurosport 1, canale Sky 210 disponibile anche su SkyGo. In streaming anche sulle piattaforme di i Dazn e Discovery+. La sfida di doppio tra Federer- Nadal e Sock -Tiafoe si disputerà venerdì 23 settembre, alla O2 Arena di Londra nella sessione notturna dalle 20:00.