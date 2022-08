Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: immagini cerimonia, location ed ospiti vip

Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: il giorno del si è sabato 27 agosto nella città di Venezia. La coppia è insieme dal 2018 ma la relazione è stata svelata soltanto dopo le ultime olimpiadi di Federica Pellegrini a Tokyo.

Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: immagini cerimonia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi sposi: la coppia, come annunciato, il 27 agosto si è unita in matrimonio. L’ex nuotatrice per organizzare le nozze ha chiamato il famoso wedding planner Enzo Miccio. A sposare la coppia è don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, oggi a Montebelluna (Treviso), che conosce la campionessa fin da bambina. La sposa è giunta in Chiesa alle 16.43, con un abito semplice, i capelli sciolti, un lungo velo con ricami e un piccolo bouque.

La location ed ospiti vip

La cerimonia si è tenuta nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia. Testimone della sposa sarà il fratello, Alessandro Pellegrini. Un ruolo da guest star è invece previsto per i quattro bulldog francesi della coppia: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Il party dopo le nozze di Federica Pellegrini sarà spettacolare, la location è quella del JW Marriott Venice Resort & Spa, un resort 5 stelle sull’Isola delle Rose.

Gli invitati sono 160 in tutto: gli sportivi amici della campionessa sono tanti, come Martina Carraro, Valentina Marchei, Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Tra i presenti anche Lodovica Comello, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi. Presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.