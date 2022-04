Matteo Giunta, chi è? Età, carriera, curriculum e vita privata dell’allenatore di Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Chi è Matteo Giunta, l’allenatore che ha seguito importanti nuotatori italiani e che sta per sposare la campionessa Federica Pellegrini?

Matteo Giunta, chi è? Età, carriera, curriculum

Matteo Giunta è nato il 7 maggio 1982 a Pesaro, ha 39 anni e svolge la professione di allenatore di nuoto. Sin da bambino, ha sempre nutrito una forte passione per il mondo dello sport e, nel corso della sua carriera, ha allenato molti atleti e nuotatori di fama internazionale.

In occasione delle Olimpiadi di Londra, con la vittoria dell’argento di Evgeny Korothiskun nei 100 metri delfino, Giunta ha avuto l’opportunità di portare la sua carriera a un livello superiore, diventando l’allenatore di due dei più importanti nuotatori italiani: Federica Pellegrini e Filippi Magnini, ex fidanzato della campionessa.

Vita privata dell’allenatore di Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matteo Giunta è legato alla campionessa di nuoto Federica Pelligrini. Dopo la fine della relazione con Magnini, infatti, tra la nuotatrice e l’allenatore è nata una forte sintonia che si è presto tramutata in una solida relazione sentimentale. La coppia, dopo aver tenuto segreta la relazione per circa due anni, ha infine confermato la storia d’amore al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2021. In questa circostanza, infatti, Federica Pellegrini ha annunciato di aver deciso di ritirarsi dal nuoto e ha ammesso di essere impegnata sentimentalmente con il suo allenatore.

La coppia, inoltre, ha recentemente annunciato di essere pronta a convolare a nozze: la cerimonia verrà celebrata nel mese di agosto 2022, a Venezia. L’allenatore ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna in data 31 ottobre 2021, ricevendo risposta affermativa dalla Pellegrini.

Matteo Giusta è particolarmente attivo sui social e possiede un account Instagram che vanta un seguito di oltre 50 mila followers. Sulla piattaforma, l’allenatore condivide scatti che riguardano non solo la sua vita professionale ma anche la sua vita privata.