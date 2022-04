Federica Pellegrini ha una figlia? Età, altezza, fidanzato Matteo Giunta, Cinzia Pellegrini e medaglie della nuotatrice

Chi è Federica Pellegrini, la campionessa italiana di nuoto che ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici?

Federica Pellegrini: età, altezza, Cinzia Pellegrini e medaglie vinte

Federica Pellegrino è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia, ha 33 anni ed è alta 177 centimetri. Proveniente da una famiglia benestante, il padre Roberto e la madre Cinzia hanno sempre sostenuto il suo interesse per lo sport, cominciando a far prendere lezioni di nuoto alla figlia sin da quando aveva 7 anni.

Da subito, ha mostrato il suo talento nel nuoto e, a 16 anni, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 nei 200 metri stile libero. Nel 2008, ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Pechino, segnando un nuovo record mondiale di 1’55”45 e ottenendo il primo oro femminile nel nuoto olimpico per l’Italia.

Nel 2012, ha vinto due ori e un bronzo agli Europei di Debrecen nei 200 metri stile libero ma, alle Olimpiadi di Londra, si è classificata in quinta posizione. Tra il 2013 e il 2015, ha conquistato altre medaglie partecipando a Mondiali ed Europei, riuscendo a classificarsi per le Olimpiadi di Rio 2016.

La campionessa, poi, ha vinto una medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nel 2017 e un altro oro ai Mondiali di Gwangju nel 2019. Infine, ha partecipato per la quinta volta ai Giochi Olimpici, disputando la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2022. Al termine dell’evento, ha annunciato di essersi ritirata dal nuoto.

Carriera in televisione e testimonial di brand

Federica Pellegrini è anche un personaggio televisivo: è stata, infatti, giudice di Italia’s Got Talent e testimonial dell’Enel.

Inoltre, è stata testimonial di altri brand come Pavesini, Heald&Shoulders, Swarovski, Yamamay e Miia.

Federica Pellegrini ha una figlia? Fidanzato Matteo Giunta e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica Pellegrini ha una relazione con Matteo Giunta, suo allenatore di nuoto. La loro storia d’amore va avanti da circa due anni ma la coppia ha deciso di annunciarla in modo ufficiale solo dopo la fine delle Olimpiadi di Tokyo. Pellegrini e Giunta hanno deciso di convolare a nozze nel mese di agosto 2022: la cerimonia verrà organizzata a Venezia.

Negli anni, la nuotatrice ha avuto altre relazioni: tra il 2008 e il 2011, è stata legata al nuotatore Luca Marina mentre, fino al 2017, il suo compagno è stato il nuotatore Filippo Magnini.

La campionessa non ha figli ma ha espresso il desiderio di diventare madre, in futuro.

Su Instagram, la nuotatrice vanta un seguito di 1,6 milioni di followers con i quali condivide momenti legati alla sua vita professionale e alla sua vita privata.