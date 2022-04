Fioretta Mari, chi è l’attrice? Età, marito, figli, incidente, Amici e scuola di recitazione

Chi è Fioretta Mari, l’attrice teatrale e cinematografica divenuta nota per essere stata un’insegnante di Amici di Maria De Filippi?

Fioretta Mari, chi è l’attrice? Età, incidente, Amici e scuola di recitazione

Fioretta Mari, all’anagrafe Fioretta Manetti, è nata a Firenze il 19 luglio 1942 e ha 79 anni. Sin da piccola ha sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione e ha, quindi, deciso di realizzare il suo sogno di diventare un’attrice. Ha esordito da giovane cominciando a lavorare a teatro insieme e ad alcuni dei personaggi più importanti del periodo come Oreste Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renault, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia.

Inoltre, nel corso della sua carriera, è stata protagonista di numerose opere come Anatra all’arancia, L’avaro, La figlia di Jorio, Tovarich, Il malato immaginario, Parole d’amore parole, La città del mondo, Pasquino e il musical Menopausecon Marisa Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri. In particolare, il musical Menopause le ha permesso di girare l’Europa intera, esibendosi in capitali europee come Parigi e Londra.

Sul piccolo schermo ha debuttato nel 1970, prendendo parte ad Aria di continente di Marcello Sartarell. All’inizio del nuovo secolo, è diventata nota al grande pubblico ricoprendo il ruolo di insegnante in numerose edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi.

Mentre si trovava sul set del film Al posto tuo, l’attrice è rimasta vittima di un grave incidente a causa del quale è stata ricoverata in ospedale ed ha trascorso alcune ore in coma. Fortunatamente, si è ripresa in modo totale e brillante dall’infortunio.

Vita privata, marito e figli

Nel 2016, in occasione di un’intervista, Fioretta Mari ha rivelato di essersi separata dal marito Armando De Razza, dopo aver vissuto molti anni di matrimonio. L’attrice ha spiegato che la separazione le ha fatto provare un dolore devastante, condiviso anche da sua figlia.

In seguito al divorzio, tuttavia, l’ex insegnante di Amici è riuscita a trovare la forza di reagire e ha ritrovato la felicità con un regista del quale non ha voluto rivelare l’identità ma che pare viva perlopiù negli Stati Uniti per questioni di lavoro.