Firenze, ambientalisti contro il Palazzo Vecchio: attivista fermato dal sindaco Nardella

Firenze, ambientalisti hanno lanciato della vernice arancione contro Palazzo Vecchio. Ad intervenire, per fermare gli attivisti, è arrivato anche il sindaco, Dario Nardella che poi ha contribuito anche a ripulire la facciata del Palazzo.

Firenze, ambientalisti contro il Palazzo Vecchio

Ancora un altro atto vandalico contro un monumento e palazzo storico d’Italia. Nella mattinata di venerdì 17 marzo 2023, alcuni attivisti dell’associazione “Ultima Generazione” hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, lanciando vernice arancione contro il palazzo che ospita il Comune.

“Questa mattina verso le 10:30 due cittadini parte della campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hanno imbrattato con vernice arancione lavabile l’ingresso di Palazzo della Signoria di Firenze, utilizzando due estintori. L’azione di oggi segue la bocciatura in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi (SAD) avvenuta ieri, 16 marzo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Ultima generazione.

Attivista fermato dal sindaco Nardella

La facciata imbrattata del palazzo del Comune è stata immediatamente ripulita ma prima c’è stato l’intervento del sindaco Dario Nardella che insieme alle forze dell’ordine ha fermato gli attivisti. Addirittura il video che riprende la scena è diventato virale sui social. “Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”, ha detto Nardella ai primi cronisti accorsi sotto Palazzo Vecchio. Poi, lo stesso primo cittadino di Firenze, ha contribuito a ripulire la facciata di Palazzo Vecchio, salendo sui ponteggi.

Leggi anche: Milano, la borseggiatrice che guadagna fino a mille euro a giorno: “Il carcere? Non rischio nulla”