"Siamo stati trattati da cittadini privilegiati", dicono Domenico Centrone e Leonarda Alberizia dei loro 30 giorni di detenzione in un carcere libico

“È il miglior regalo che potessimo immaginare”. Sono state le prime parole di Domenico Centrone, il volontario della Global Sumud Flotilla 2 atterrato ieri a Roma dopo un mese di prigionia in Libia. Nel giorno del suo compleanno. Accanto a lui, all’aeroporto di Fiumicino, l’altra italiana detenuta, Leonarda Alberizia.

“Ringraziamo tutto il lavoro diplomatico, sappiamo che non è stato facile. Siamo comunque dei privilegiati. Grazie alla Farnesina e al Governo per il loro impegno”, ha detto Centrone. Dietro il sollievo, però, restano i ricordi di settimane vissute nell’incertezza.

Gli attivisti della Flotilla: “Siamo stati rapiti, non arrestati”

“Quello che abbiamo subito è inaccettabile”, ha raccontato l’attivista. “Le nostre famiglie non sapevano nulla di noi e noi non sapevamo nulla del mondo esterno”. Secondo la sua ricostruzione, il gruppo di volontari non sarebbe nemmeno riuscito a entrare nella Libia orientale: “Ci hanno fermato poche centinaia di metri prima del check point. Non siamo stati arrestati, siamo stati rapiti e siamo spariti per tre giorni”.

“Trattati da cittadini privilegiati”

Centrone ha spiegato di non aver subito violenze fisiche, ma di essere rimasto in isolamento per due giorni e di aver vissuto una costante pressione psicologica. “Il nostro trattamento è stato quello riservato a cittadini privilegiati. Sappiamo però che chi non gode di queste tutele viene trattato molto peggio”.

Anche Alberizia ha ricordato i primi giorni di detenzione come i più difficili. “La nostra preoccupazione erano le famiglie. La prima telefonata siamo riusciti a farla solo dopo 12 giorni». Fino all’ultimo, racconta, non c’erano certezze: “Abbiamo saputo che saremmo partiti appena due ore prima della partenza”.

Adesso, spiegano, la priorità è riabbracciare le famiglie. Ma la mobilitazione non si fermerà. “La gente comune come noi continuerà a muoversi sempre di più”, ha detto Centrone. “Questo è solo il primo passo”.