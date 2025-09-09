Un episodio controverso ha scosso la Flotilla per Gaza, la missione internazionale partita dall’Europa con l’obiettivo di rompere l’assedio israeliano e consegnare aiuti umanitari alla Striscia. Nella notte, la nave “Family” – imbarcazione principale del convoglio battente bandiera portoghese – è stata colpita da un incendio mentre si trovava ancorata a Sidi Bou Said, in Tunisia.

Gli attivisti pro-Palestina della Global Sumud Flotilla sostengono che la causa sia un attacco con un drone, diffondendo sui social video ripresi dalle telecamere di bordo in cui si vede un lampo e l’immediato divampare delle fiamme. Nei filmati, alcuni passeggeri gridano “incendio, incendio” mentre altri parlano esplicitamente di un colpo ricevuto dall’alto.

Le smentite della Tunisia

Le autorità tunisine hanno però escluso la presenza di droni nello spazio aereo locale. La Guardia nazionale ha riferito che, secondo i primi accertamenti, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un deposito di giubbotti di salvataggio, probabilmente a causa di una sigaretta. “Non è stato rilevato alcun drone”, ha ribadito il portavoce Houcem Eddine Jebabli. Sul posto è intervenuta anche l’AFP, che ha confermato come l’imbarcazione fosse circondata da altre navi, senza più segni visibili di fiamme.

Danni a bordo e nessun ferito

La “Family Boat” – nota anche come “Familia Madeira” – trasporta il comitato direttivo della missione e, secondo gli organizzatori, ha subito danni al ponte principale e ai locali sottocoperta. Tutti i passeggeri, compresa l’attivista svedese Greta Thunberg, sono rimasti illesi.

“La nostra missione umanitaria non si fermerà e non sarà influenzata da alcuna minaccia. La Tunisia è un paese sovrano e rifiutiamo qualsiasi assalto al suo territorio”, ha dichiarato l’attivista brasiliano Thiago Avila di fronte a una folla radunata al porto turistico di Tunisi.

La missione verso Gaza continua

Nonostante l’incidente e le versioni contrastanti, la Global Sumud Flotilla ha confermato la partenza del convoglio da Tunisi. La spedizione, che raccoglie rappresentanti da 44 Paesi, punta a congiungersi in mare con altre imbarcazioni dirette verso Gaza.

“Atti di intimidazione non fermeranno la missione – hanno dichiarato gli organizzatori – la nostra iniziativa pacifica per rompere l’assedio a Gaza continua con determinazione e fermezza”.

Le reazioni politiche

L’episodio ha acceso anche il dibattito politico. “L’attacco alla missione Flotilla è gravissimo. Israele sta usando la fame come strumento di guerra e l’Italia deve smettere di finanziare il genocidio dei palestinesi attraverso l’acquisto di armi israeliane”, ha affermato Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri.

La vicenda resta dunque al centro di una narrazione divergente: da un lato gli attivisti che parlano di attacco con drone, dall’altro le autorità tunisine che minimizzano l’accaduto parlando di un semplice incidente a bordo. Intanto, gli occhi restano puntati sul convoglio umanitario che nelle prossime ore lascerà la Tunisia per dirigersi verso Gaza.

Articolo in aggiornamento