Francesco Arca: moglie e film dell’attore nato da Uomini e donne

Chi è Francesco Arca: la carriera è iniziata nel mondo dello spettacolo con Uomini e Donne e reality per poi affermarsi in particolare in televisione ma anche al Cinema.

Chi è Francesco Arca

Francesco Arca è nato a Siena il 19 novembre 1979. Ha parso il papà, paracadutista, molto presto (aveva solo 15 anni) a causa di un incidente sul lavoro. Ha iniziato la sua carriera come tronista di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è stato un trampolino di lancio nel mondo della recitazione. Nel 2006 ha partecipato al reality La fattoria – terza edizione ma venne eliminato all’undicesima puntata con il 67% dei voti. È però il 2006 l’anno in cui si trasferisce a Roma, e nella Capitale inizia a studiare recitazione e dizione.

Inoltre, l’attore ha dichiarato di essere stato in terapia: “Sono pieno di difetti. Il più grande, su cui ho lavorato a lungo con la terapia, è stata la rabbia. Accumulavo per sciocchezze e poi esplodevo”.

Francesco Arca: moglie

Francesco Arca e Laura Chiatti sono stati insieme per due anni e mezzo. Poi l’attore si è legato ma mai sposato con Irene Capuano(anche lei ex protagonista di Uomini e Donne), madre dei suoi due figli: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015 e Brando Maria, venuto al mondo il 06 aprile 2018.

Film dell’attore

Ha debuttato nel 2009 con il film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia per poi entrare, nel 2014 nel cast del lungometraggio Allacciate le cinture per la regia di Ferzan Özpetek. Per quanto riguarda, invece, la televisione, l’abbiamo visto recitare nelle fiction Incantesimo, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Rex, Le tre rose di Eva, L’Isola di Pietro al fianco di Gianni Morandi e Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli. Nel 2021 ha partecipato anche al successo di Guida astrologica per cuori infranti, serie Netflix.

Da febbraio 2022, è protagonista di una nuova fiction targata Mediaset “Fosca Innocenti”, al fianco di Vanessa Incontrada.