Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: a breve l’annuncio ufficiale in una nota

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: nelle prossime ore è in attesa e in arrivo l'annuncio ufficiale dei due con una nota congiunta.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: questa volta secondo Dagospia dovrebbe essere la volta di un annuncio ufficiale e pubblico della coppia. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la separazione attraverso una nota congiunta.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano

Dagospia ha lanciato una notizia bomba sulla separazione tar Francesco Totti e Ilary Blasi. In realtà già nel mesi di febbraio il sito aveva pubblicato il gossip e la rottura tra i due: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“.

Secondo i primi rumors nel mese di febbraio, la crisi è iniziata dall’estate scorsa e il segnale che ha rafforzato le voci sono stati i 45 anni dell’ex calciatore festeggiati senza la moglie. In più un altro segnale è stato il trasloco della mamma di Totti all’Eur, nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e con i figli. L’ultimo segnale sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani.

Poi era arrivata la replica della conduttrice qualche settimana dopo a Verissimo: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio – il riferimento al fatto che l’ex calciatore e la presunta nuova fiamma fossero stati immortalati a pochi posti di distanza allo stadio (ndr) – vuol dire tutto e vuol dire nulla. Riconoscono allo stadio, tra tantissime persone con tanto di mascherina, questa ragazza pur non essendo un personaggio pubblico, le danno un nome e cognome. La foto è stata scattata il 5 febbraio, il caso mediatico è esploso il 21. Passano quindici giorni, hanno solamente una foto allo stadio? Dicevano della presunta amante da mesi, vuol dire che lo sapevano e non c’è nulla? Mio marito si porta l’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian?”.

A breve l’annuncio ufficiale in una nota

Secondo sempre Dagospia, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio della coppia con una nota ufficiale: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“. Pare che questa volta sia la volta che i due possano ufficializzare la loro separazione. Da tempo i due non si mostrano l’uno al fianco dell’altra.

