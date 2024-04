Francia e Germania sconsigliano viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina

Il ministero degli Esteri tedesco ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco in conferenza stampa a Berlino. Nel sito del ministero si legge anche la richiesta ai cittadini tedeschi che si trovano in Iran di lasciare il Paese.

Il ministero degli Esteri di Francia e Germania hanno chiesto ai cittadini di evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina

Anche il Quai d’Orsay, il ministeri degli Esteri di Parigi, ha chiesto ai cittadini francesi di “astenersi assolutamente dal recarsi nei prossimi giorni in Iran, Libano, Israele e nei Territori palestinesi”. Lo riporta la France presse, aggiungendo che il ministero degli Esteri ha anche chiesto il “rientro dei familiari del personale diplomatico da Teheran” e ha deciso di non autorizzare missioni di funzionari francesi nei paesi designati.

Ordinato il divieto di espatrio per i soldati israeliani in vista di possibili raid da parte di Teheran

Sempre la Francia ha deciso di rimpatriare tutte le famiglie dei suoi diplomatici da Teheran. Il corrispondente dell’emittente televisiva “Al Jazeera” ha riferito che il ministero degli Affari Esteri francese ha deciso di riportare in Francia le famiglie dei diplomatici presenti a Teheran. Il ministero degli Esteri di Parigi aveva precedentemente consigliato ai francesi di non recarsi in Iran, Israele, Libano e nei territori palestinesi. Il ministero degli Esteri di Parigi ha consigliato ai suoi cittadini di evitare questi paesi mediorientali.

L’esercito israeliano ha vietato ai suoi membri di viaggiare all’estero senza permesso in vista dell’atteso raid iraniano

L’esercito israeliano ha vietato ai suoi membri di viaggiare all’estero senza permesso in vista dell’atteso raid iraniano. Le autorità israeliane si preparano ad una possibile risposta iraniana all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco avvenuto il primo aprile. Il giornale “Financial Times” ha citato una fonte diplomatica anonima che ha affermato che gli Stati Uniti hanno messo in guardia l’Iran dall’attaccare strutture o individui americani. Washington ha anche messo in guardia dall’usare l’attacco israeliano come pretesto per un’ulteriore escalation nella regione. Washington ritiene possibile un attacco diretto dell’Iran contro ISRAELE e ha informato i suoi alleati che la vendetta contro ISRAELE promessa dall’Iran potrebbe essere imminente.

Molti genitori in Israele cancellano le gite in occasioni delle prossime festività della Pasqua ebraica

Molti genitori in Israele hanno cancellato la registrazione dei loro figli nei viaggi delle organizzazione giovanili durante le prossime festività della Pasqua ebraica. Lo ha riferito il sito Ynet collegando la decisione ai timori di una reazione dell’Iran per l’uccisione di un generale dei Pasdaran in un raid a Damasco, attribuito a Israele.

