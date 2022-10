Gabriel Garko a Ballando con le Stelle: età, altezza, malattia, vita privata, fidanzato e figli dell’attore

Chi è Gabriel Garko, l’attore e sex symbol italiano che figura tra i concorrenti dell’edizione 2022/2023 di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci?

Gabriel Garko a Ballando con le Stelle: età, altezza, malattia

Nato a Torino il 12 luglio 1972, Dario Gabriel Oliviero – in arte Gabriel Garko – è un attore italiano alto 192 centimetri che ha compiuto in estate 50 anni. Il padre aveva origini venete mentre la madre veniva da Catania. L’attore ha tre sorelle maggiori: Nadia, Sonia e Laura. Il suo nome d’arte sembra essere ispirato al cognome di sua madre, Garchio. Dopo aver vissuto l’infanzia a Settimo Torinese , si è trasferito a Zagarolo, in provincia di Roma, dove ha aperto un maneggio di cavalli battezzato Othello, in onore del suo cavallo preferito.

Dopo aver lavorato ad alcuni fotoromanzi ed essere apparso alcune volte sul piccolo schermo, ha raggiunto il successo nel 2006 con la fiction campione d’ascolti Onore e Rispetto. Oltre ad aver preso parte a svariate serie tv, ha recitato anche in film d’autore come Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli o Senso ’45 di Tinto Brass.

Nel 2016, ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Virginia Raffaele.

Negli anni, gli haters hanno preso di mira Garko accusandolo di ritocchi estetici che sono però stati sempre smentiti dal diretto interessato.

Nel 2021, ha perso il padre dopo una lunga malattia. Pochi mesi dopo, ha dovuto dire addio anche al suo amato cane Aragon al quale era profondamente legato.

Vita privata, coming out, fidanzato e figli dell’attore

Gabriel Garko ha deciso di fare coming out mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Ho avuto due o tre storielle etero. A 17 anni mi sono accorto che c’era qualcosa che, per come è fatta questa società, ‘non andava’. Non è un passaggio facile, è una scoperta che ti ‘chiude’ tantissimo: ed è dannatamente pericoloso, perché puoi incontrare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza. Sei totalmente da solo a dover affrontare questo mostro che ti sta uscendo da dentro… Oggi, forse, è diverso, più facile”, spiegato l’attore. E ha aggiunto: “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo”.

Prima di fare coming out, l’attore ha avuto una lunga relazione con la collega Eva Grimaldi ed è stato tre anni con Adua del Vesco. Per 11 anni, ha avuto un compagno di nome Riccardo. Inoltre, è stato con l’attore e ballerino Gabriele Rossianche se la loro storia si è infine conclusa. Dal 2019, infatti, Rossi è legato sentimentalmente al cantante Lorenzo Licitra.

Dopo una breve relazione con un giovane ragazzo napoletano di nome Gaetano Salvi, Garko avrebbe una storia con il manager di Milano Matia Emme.