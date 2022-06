Game of Thrones spin-off su Jon Snow: trama, cast e quando esce il sequel targato HBO della serie che ha appassionato il mondo.

Game of Thrones spin-off su Jon Snow: trama e cast

La serie prequel di Game of Thrones dedicata alla casata dei Targaryen, House of the Dragon, andrà in onda su Sky Atlantic a partire da lunedì 22 agosto 2022. Le sorprese per i fan della serie madre, tuttavia, potrebbe non essere ancora finite in quanto HBO sta valutato la produzione di un sequel spin-off su Jon Snow, interpretato da Kit Harington.

Il personaggio di Jon Snow è stato uno dei più apprezzati e amati durante le otto stagioni di Game of Thrones ed è stato protagonista di innumerevoli colpi di scena. Con il procedere della narrazione e il finale della serie, inoltre, si è scoperto che il vero nome di Jon Snow fosse, in realtà, Aegon Targaryen, figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark nonché nipote della Khaleesi Daenerys Targaryen. Con quest’ultima, ha avuto una breve storia d’amore conclusa in tragedia, ignorando il legame di parentela.

La notizia del sequel spin-off su Jon Snow al vaglio di HBO è stata diffusa sia da Hollywood Reporter che da Variety.

Nel caso in cui il progetto dovesse decollare, non è da escludere che i fan dello show possano ritrovare anche altri personaggi come Arya Stark (Maisie Williams), Tyrion (Peter Dinklage) e Sansa Stark (Sophie Turner).

Quando esce il sequel targato HBO

In attesa che HBO confermi in modo ufficiale la realizzazione del sequel di Game of Thrones sotto forma di spin-off su Jon Snow e che vengano rivelate informazioni su cast, trama e messa in onda, a fine agosto è atteso il debutto ufficiale di House of Targaryen.

La serie prequel di Game of Thrones è ambientata due secoli prima rispetto alle vicende narrate nella serie madre e basata sui romanzi dello scrittore George R. R. Martin.

House of Targaryen verrà distribuito negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto su HBO e verrà trasmesso in Italia il giorno dopo su Sky Atlantic.