Gaza, Hamas si rivolge direttamente a Trump: proposti 60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi

Hamas vuole la tregua e per farlo prova a rivolgersi direttamente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Hamas ha infatti scritto una lettera a Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi attualmente prigionieri del gruppo terroristico.

La notizia è stata riportata da Fox News, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, oltre che una fonte coinvolta nei negoziati. La lettera ora sarebbe nelle mani del Qatar che dovrebbe consegnarla alla Casa Bianca durante questa settimana.

La proposta di Hamas arriva in un momento di stallo dei negoziati. Il Qatar ha infatti sospeso ogni tentativo di mediazione per raggiungere il cessate il fuoco e la liberazione dei 48 ostaggi che sono ancora a Gaza. La decisione di Doha è stata presa dopo l’attacco israeliano contro la dirigenza di Hamas proprio nella capitale del Qatar di due settimane fa, un attacco che ha colpito i negoziatori.

Il documento inviato a Trump conterrebbe al suo interno anche la richiesta di garanzie dirette da parte del presidente Usa. I mediatori punterebbero a un cessate il fuoco temporaneo per poter così riattivare i negoziati, ora interrotti dopo l’attacco israeliano in Qatar.