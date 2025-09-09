Gaza, Vannacci: “Conosco una sola Flottiglia ed è la X”

“Io conosco una sola Flottiglia ed è la Decima”. Così l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, risponde quando gli si chiede della Flotilla e dell’imbarcazione, diretta verso Gaza per portare aiuti, che è stata colpita probabilmente da un drone nella notte.

Vannacci critica l’operazione: “Non ho capito bene gli obiettivi”, perché “se è per portare cibo e rifornimenti a Gaza il governo italiano lo sta già facendo”, afferma l’europarlamentare facendo riferimento a quelli lanciati dagli aerei che però molto spesso vengono ritenuti insufficienti, se non addirittura inutili e pericolosi.

L’esponente leghista prosegue: “Se invece questo gruppo di imbarcazioni ha altri scopi, vedremo, secondo noi non sarà facile raggiungerli. Chi in maniera privata si espone a entrare in una zona di conflitto, poi ne accetta anche le conseguenze”.