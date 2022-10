Geneme Tonini, chi è l’attrice di Nudes? Età, carriera, vita privata, fidanzato e Instagram

Chi è Geneme Tonini, l’attrice di Nudes ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata d mercoledì 26 ottobre?

Geneme Tonini, chi è l’attrice di Nudes? Età e carriera

Nonostante la sua data di nascita non sia nota, Geneme Tonini è una giovane attrice di Padova e di origini etiopi. L’artista è stata adottata all’età di appena tre anni da una famiglia italiana ed è crescita in Veneto. Sin da bambina, si è dedicata a svariate attività artistiche che ne hanno presto rivelato le velleità. Amante anche della musica, ha praticato danza classica e moderna e ha studiato pianoforte per moti anni. Presto ha dimostrato una spiccata passione per la recitazione che l’ha spinta a lasciare Padova.

Nel tentativo di realizzare i suoi sogni, si è trasferita a Roma ed è stata scoperta da Laura Lucchetti che l’ha scelta per interpretare il ruolo di Marta Mwangi nella serie Nudes, prodotta da Bic Produzione in collaborazione con Rai Fiction. La serie tv ha consentito all’attrice di debuttare sul piccolo schermo, facendosi apprezzare dal pubblico italiano.

A proposito del casting, al quale ha partecipato per caso, ha raccontato: “Ho partecipato a una normale selezione come comparsa e sono stata scelta grazie al casting director Federico Mutti che ha insistito insieme anche alla regista Laura Lucchetti per farmi avere un ruolo da coprotagonista”.

Nel 2021, poi, è stata scelta per il film Backstage dal regista Cosimo Alemà. Nel medesimo anno, è apparsa anche in Fosca Innocenti, serie tv con protagonista Vanessa Incontrada e diretta da Fabrizio Costa.

Vita privata, fidanzato e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Geneme Tonini è estremamente riservata. Pur essendo piuttosto attiva sui social, non si sa, quindi, se la ragazza sia impegnata oppure sia single.

