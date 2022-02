GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 14 febbraio: Alex Belli torna nella Casa, Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno

GF Vip, anticipazioni della puntata di stasera 14 febbraio: Alex Belli pronto a tornare nella Casa più spiata d’Italia. Cosa succederà?

GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 14 febbraio: Alex Belli torna nella Casa

Nella serata di lunedì 14 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La puntata si prospetta ricca di colpi di scena, soprattutto in considerazione dell’attesissimo ritorno di Alex Belli all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino, infatti, tornerà nel loft di Cinecittà dopo essere stato squalificato per fare chiarezza rispetto al triangolo amoroso del quale si è reso protagonista insieme alla moglie Delia Duran e all’ex tronista di Uomini e Donne Soleil Sorge.

Secondo le regole dello show, l’attore non avrebbe più dovuto poter accedere alla Casa né allo studio televisivo che ospita le dirette in considerazione della sua squalifica. A quanto pare, tuttavia, gli autori hanno deciso di concedere una derogapur di non sacrificare gli alti ascolti riscossi dal programma.

Anticipazioni GF Vip, Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno

Nei giorni scorsi, il ritorno di Alex Belli è stato svelato ai vipponi dai fan del GF Vip: subito, quindi, sono cominciati i primi malumori e l’acuirsi di certe tensioni.

I telespettatori, intanto, si chiedono cosa accadrà nella Casa nel momento in cui l’attore sarà nuovamente e contemporaneamente faccia a faccia con Soleil Sorge e Delia Duran, stando sotto lo stesso tetto con entrambe le donne.

In materia di anticipazioni, poi, c’è da sottolineare che Delia Duran sembra essere sempre più vicina alla new entry Antonio Medugno, a rischio eliminazione. A questo proposito, la modella venezuelana ha più volte ammesso di essere particolarmente attratta dal giovane TikToker.

Nomination, chi lascerà definitivamente la Casa più spiata d’Italia?

Nel corso della puntata, ampio spazio verrà dedicato anche alle sorprese d’amore rivolte ai vipponi dai loro innamorati, organizzate in occasione della giornata di San Valentino. Al momento, però, non sono state ancora rilasciate ulteriori anticipazioni sui momenti topici del nuovo appuntamento con il reality.

Infine, nella serata di lunedì 14 febbraio, verrà anche annunciato quale gieffino dovrà definitivamente lasciare la Casa del GF Vip. In nomination, si trovano Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi.

A questo proposito, sono tanti i fan che sperano che Kabir Bedi non venga eliminato e che, al contrario, raggiunga la finale. In molti, infatti, apprezzano i toni moderati dell’uomo, la sua saggezza e la sua correttezza nei confronti degli altri concorrenti.