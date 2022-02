GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 17 febbraio: l’identità del secondo finalista e una sorpresa speciale per Sophie

GF Vip, anticipazioni della puntata di stasera 17 febbraio: la scelta del secondo finalista, Alex Belli nella Casa e una sorpresa speciale per Sophie Codegoni.

GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 17 febbraio: l’identità del secondo finalista

Nella serata di giovedì 17 febbraio, andrà in onda la 42esima puntata del GF Vip, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste.

In considerazione delle anticipazioni disponibili, nel corso della nuova puntata, verrà svelata l’identità del secondo finalista del programma. Dopo Delia Duran, infatti, i fan dello show sono stati chiamati a votare il secondo finalista tra tre concorrenti. Si tratta, nello specifico, di Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Ognuna delle tre donne, nonostante le loro età e i loro caratteri estremamente differenti, si sono tramutate in delle icone della sesta edizione del reality. Non resta altro che attendere, quindi, su quale delle tre gieffine ricadrà la scelta del pubblico.

Alex Belli nella Casa: la gelosia di Soleil Sorge e il bacio con Delia Duran

In materia di anticipazioni, in puntata verrà affrontato il ritorno nella Casa dell’ex gieffino squalificato Alex Belli in qualità di ospite. L’attore è rientrato per fare chiarezze rispetto ai suoi sentimenti per Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante i primi giorni vissuti all’insegna delle tensioni e di una disarmante altalena sentimentale fatta di scenate di gelosia da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne e incertezze espresse dalla modella venezuelana, pare che Alex Belli e Delia Duran si siano infine riappacificati.

In puntata, il conduttore Alfonso Signorini indagherà sul triangolo, soffermandosi certamente sul bacio appassionato che si sono scambiati l’attore e la moglie.

Anticipazioni GF Vip, sorpresa speciale per Sophie Codegoni

Infine, secondo le anticipazioni del GF Vip sulla 42esima puntata del reality, è attesa una sorpresa speciale per Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, riceverà una visita inattesa: potrà incontrare il suo fratellino.