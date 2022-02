GF VIP: eliminato e nomination di ieri sera

Nella puntata di lunedì 14 febbraio del GF Vip, uno dei concorrenti in gara ha definitivamente abbandonato la Casa più spiata d’Italia. Inoltre, i coinquilini hanno espresso le proprie preferenze mandando al televoto tre nomi tra i quali verrà scelto il secondo finalista dell’edizione.

GF Vip, Gianluca Costantino eliminato dal reality

Nella serata di lunedì 14 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip durante la quale uno dei concorrenti è stato definitivamente eliminato dal reality. A dire addio alla Casa più spiata d’Italia è stato Gianluca Costantino, la new entry che aveva varcato la soglia rossa della porta del loft di Cinecittà da appena due settimane, lo scorso 31 gennaio. Il gieffino era andato al televoto con Kabir Bedi e l’altra new entry Antonio Medugno, entrambi salvati dal pubblico.

Esito delle nomination di ieri sera al GF Vip

Nel corso della nuova puntata del GF Vip, poi, il conduttore Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination che, tuttavia, hanno avuto finalità differenti rispetto al solito. Le nomination di lunedì 14, infatti, non sono state espresse per scegliere chi eliminare dal reality ma per consentire al pubblico di votare il secondo finalista della sesta edizione che, a partire dal prossimo venerdì 18 febbraio, si aggiudicherà la finale. A questo proposito, la prima finalista scelto dai fan dello show la scorsa settimana è stata Delia Duran.

Dopo aver interrogato tutti i vipponi in gara, l’esito delle nomination si è concluso con i nomi di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassiè. È tra le tre donne, quindi, che il pubblico dovrà scegliere chi si qualificherà per la finale insieme alla modella venezuelana.

Sorprese di San Valentino e ritorno nella Casa di Alex Belli

L’ultima puntata del GF Vip si è contraddistinta per i colpi di scena e le forti emozioni. È stato, infatti, celebrato il giorno di San Valentino. I concorrenti, quindi, hanno ricevuto romantiche sorprese dai loro compagni di vita.

In questo contesto, poi, la principessa Lulù ha potuto incontrare l’ex concorrente e fidanzato Manuel Bortuzzo che le ha regalato un orso di peluche gigante, un mazzo di fiori e una lettera.

Infine, il momento topico della puntata ha riguardato il rientro nella Casa dell’ex gieffino Alex Belli che resterà nel loft di Cinecittà per un periodo di tempo ancora da definire. Il ritorno dell’attore è stato accolto con freddezza dalla moglie Delia Duran mentre è apparso subito evidente che la complicità con Soleil Sorge è rimasta praticamente immutata.