GF Vip news, i fan rivelano il ritorno di Alex Belli: la reazione di Delia Duran e degli altri concorrenti

Nella Casa del GF Vip, la tensione è sempre più alta soprattutto dopo le urla dei fan che hanno raggiunto i concorrenti, svelando loro l’imminente ingresso di Alex Belli.

GF Vip news, i fan rivelano il ritorno di Alex Belli: le urla all’esterno della Casa

Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 febbraio, i fan riuniti all’esterno della Casa più spiata d’Italia hanno urlato a squarcia gola riuscendo ad allertare i concorrenti del GF Vip sull’ormai imminente ritorno di Alex Belli. L’ex gieffino squalificato a metà dicembre, infatti, rientrerà nella Casa il prossimo lunedì 14 febbraio, per circa due settimane al fine di chiarire la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge.

In questo modo, quello che doveva essere un colpo di scena per i coinquilini è stato totalmente vanificato dalle urla dei fan che sono state perfettamente udite nel giardino del loft di Cinecittà. In particolare, rivolgendosi direttamente alla moglie dell’attore, alcune persone hanno gridato: “Delia stai attenta, Alex rientra”.

In quel preciso istante, Delia Duran si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathalie Caldonazzo e, dopo aver sentito l’avvertimento, ha rapidamente cambiato umore, apparendo preoccupata e pensierosa.

Soleil Sorge e gli altri concorrenti del GF Vip commentano il ritorno di Alex Belli

La notizia si è rapidamente diffusa tra i concorrenti. La prima a commentare il rientro nella Casa di Alex Belli è stata la sua “amica speciale” Soleil Sorge che ha ammesso di essere già a conoscenza dei fatti: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, sostiene di aver appreso lo scoop proprio dall’attore.

Anche Alessandro Basciano ha rivelato di sapere già del ritorno di Alex Belli poiché informato dalla new entry Gianluca Costantino.

Lulù Selassiè, invece, ha appreso la news mostrandosi immediatamente contraria al ritorno dell’ex concorrente. La principessa ha criticato l’eccessivo spazio dato al triangolo Belli-Duran-Sorge che aumenterà ulteriormente ne momento in cui l’attore tornerà nella Casa. Lulù, quindi, ha affermato: “Hanno detto che rientra Alex. Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”.

Delia Duran e Davide Silvestri: la reazione alla news urlata dai fan

Diffusa la notizia, anche Davide Silvestri ha iniziato a riflettere sul rapporto con Alex Belli e ha ammesso: “Mi piace qua dentro, trovo sia un grande ma come amico non so quanto mi possa andare a genio”.

Alle parole di Davide Silvestri, Gianluca Costantino ha risposto: “Beh lui ha screditato un matrimonio! Bravissimo, grande parte, grande coraggio, è intelligente ma alla fine ti chiedi: ci sarà un motivo per cui è riuscito a fare tutto questo? E quindi non ti convince. È venuto meno alla parte umana, ovvero il rispetto di un rapporto di matrimonio”.

Infine, la modella sudamericana Delia Duran ha reagito male alla news, probabilmente anche per il suo recente avvicinamento alla new entry Antonio Medugno, e ha ribadito la decisione di lasciare Belli. Commentando la decisione del marito, la prima finalista del GF Vip ha dichiarato: “Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. L’ho lasciato definitivamente”.

Polemiche sul web, fuga di notizie al GF Vip

Le tiepide reazioni alla notizia all’interno della Casa non sono sfuggite al popolo del web che non riesce a spiegarsi come facciano i concorrenti ad essere sempre al corrente di tutto nonostante l’isolamento forzato.

In tanti, poi, hanno sollevato numerose polemiche, chiedendosi quando Alexx Belli avrebbe informato Soleil Sorge. A questo proposito, pare che l’influencer italoamericana avrebbe appreso del ritorno dell’attore mentre si trovava ancora all’interno della Casa. L’ex volto di CentoVetrine, infatti, è stato costretto a uscire per questioni lavorative molto urgenti ma avrebbe sempre avuto l’intenzione di tornare nel reality in un secondo momento.