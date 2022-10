Giancarlo De Cataldo: età, biografia, libri, ultimo romanzo, vita privata, moglie e figli dello scrittore

Chi è Giancarlo De Cataldo, lo scrittore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 31 ottobre?

Giancarlo De Cataldo: età, biografia, libri e ultimo romanzo

Nato a Taranto il 7 febbraio 1956, Giancarlo De Cataldo è un magistrato e scrittore italiano che si è trasferito a Roma nel 1974, cominciando a frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Dopo la laurea, è entrato in magistratura e ha ricoperto, nel corso della sua carriera, il ruolo di Giudice della Corte d’Assise nella capitale.

Negli anni, ha scritto numerosi romanzi di successo, privilegiando per le storie di genere giallo. Inoltre, ha collaborato con numerose riviste e quotidiani come La Gazzetta del Mezzogiorno oppure Il Messaggero. Il suo nome, poi, figura anche nella stesura di svariate sceneggiature televisive di successo come La squadra, Suburra – La serie, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?.

Il 4 ottobre 2022 ha pubblicato il suo ultimo romanzo intitolato Dolce vita, dolce morte.

Tra i vari libri che ha scritto, c’è anche Romanzo Criminale dal quale è stato tratto un film di Michele Placido e una serie televisiva diretta da Stefano Sollima.

A partire dal 2022, ha cominciato a condurre un programma televisivo in onda su Rai 1 in seconda serata.

Vita privata, moglie e figli dello scrittore

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Giancarlo De Cataldo è estremamente riservato. Se è assodato che lo scrittore viva a Roma, non è invece noto se abbia o abbia avuto una relazione sentimentale. Inoltre, non si sa neppure se abbia dei figli. Non ha account social ufficiali: di conseguenza, non sembra essere interessato al mondo del web.

Pare, però, che il magistrato sia fortemente appassionato di opera lirica.

