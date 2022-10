Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle, chi è la giornalista? Età, carriera, padre, partito politico, Agorà, marito e figlio

Chi è Luisella Costamagna, la giornalista che sta partecipando alla 17esima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Pasquale La Rocca?

Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle, chi è la giornalista? Età, padre e formazione

Nata il 16 dicembre 1968 a Torino, Luisella Costamagna sta per compiere 54 anni ed è una nota giornalista e conduttrice televisiva italiana. Sin da bambino ha mostrato di essere appassionata di scrittura e di giornalismo ma nutriva un forte interesse anche nei confronti del ballo. Ha, infatti, studiato danza classica per alcuni anni. Era una grande ammiratrice di Giovanni Minoli e di Michele Santoro.

Durante gli anni dell’università, Costamagna conduceva il telegiornale regionale e faceva servizi sulle mostre d’arte per pagarsi gli studi. Si contraddistingue per il suo carattere forte e deciso che le consente di riuscire a mantenere ordine in studio anche quando vengono trattati temi delicati e incandescenti che toccano questioni di matrice politica o sociale.

Nutre anche un forte interesse per lo sport: da bambina ha giocato a calcio come centravanti e recentemente ha preso un brevetto per le immersioni.

Al momento, la giornalista è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Al talent condotto da Milly Carlucci, partecipa in coppia con il maestro Pasquale La Rocca.

Carriera, partito politico, Agorà, marito e figlio

Dopo essersi laureata in filosofia con una tesi su Alberto Savino, è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 1995. La sua carriera è cominciata conducendo il Tg per una tv locale piemontese. Nel 1996, Michele Santoro la contatta per Moby Dick avviando una collaborazione che proseguirà anche con Anno Zero del 2008 e con Servizio Pubblico del 2012.

Ha scritto e condotto nel 2002 Donne e ha collaborato con Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show – Raccontando e Buon pomeriggio. Ha poi lavorato anche a molti programmi Rai e La7, affiancando anche Myrta Merlino.

È stata redattrice di Diva e Donna ed è passata a Sky nel 2014. Inoltre, è editorialista de Il Fatto Quotidiano e de La Verità. Dal mese di settembre 2020, ha sostituito Serena Bortone ad Agorà.

Per quanto riguarda la sua posizione politica, in passato, è stata vicina al Movimento 5 Stelle. Ha avuto poi un battibecco con Carlo Calenda nel corso di una puntata di Agorà. Al momento, non è noto quale sia il suo “credo” politico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luisella Costamagna è legata sentimentalmente allo scrittore Dario Buzzolan, figlio del critico televisivo Ugo Buzzolan. La coppia ha un figlio di nome Davide.