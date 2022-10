Pasquale La Rocca: età, carriera, partner, vita privata, moglie e figli del ballerino di Ballando con le Stelle

Chi è Pasquale La Rocca, il ballerino professionista che sta partecipando a Ballando con le Stelle in coppia con Luisella Costamagna?

Pasquale La Rocca: età, carriera e partner di ballo

Nato a Napoli il 24 giugno 1989, Pasquale La Rocca è un ballerino e coreografo di 33 anni. sin da bambino, ha dimostrato la sua passione per la danza, cominciato a ballare a livello dilettantistico a partire dal 2003. La sua carriera da dilettante lo ha spinto a esibirsi in ogni parte del mondo egli ha permesso di ottenere numerosi titoli. Nel 2013, è diventato un professionista e ha fatto parte del cast di Burn the Floor di Broadway.

Dopo essersi affermato nel campo della danza da sala e latina, ha debuttato sul piccolo schermo prima a Ballando con le Stelle Belgio e poi a Ballando con le Stelle Irlanda. Nel 2019, ha vinto l’edizione del programma belga mentre nel 2019 e nel 2022 ha vinto quelle irlandesi. Sempre nel 2022, è entrato a far parte del cast di maestri della versione italiana del format condotto da Milly Carlucci e concorrendo in coppia con la giornalista Luisella Costamagna.

Vita privata, moglie e figli del ballerino di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pasquale La Rocca è molto riservato: non è noto se sia sentimentalmente impegnato ma pare che non abbia né moglie né figli.

Sul suo profilo Instagram, vanta un seguito di 278 mila followers e pubblica molti scatti relativi soprattutto alla sua vita professionale.

Il ballerino ha diversi tatuaggi: tre che gli ricoprono l’intero braccio sinistro e uno sulla gamba. Rispetto alla sua famiglia d’origine, ha raccontato di avere una sorella alla quale è estremamente legato.