Giffoni Film Festival 2022: quando inizia, date, cantanti, ospiti, film e programma dell’evento

Il Giffoni Film Festival 2022 è in partenza: la 52esima edizione dell’evento è stata avviata nella giornata di giovedì 21 luglio e si protrarrà per dieci giorni. Qual è il programma dell’evento e quali ospiti parteciperanno alla rassegna stampa?

Giffoni Film Festival 2022: quando inizia, date, film e programmi dell’evento

Dieci giorni dedicati alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival. L’evento è stato inaugurato nella giornata di giovedì 21 luglio e si concluderà il prossimo 30 luglio. L’edizione 2022 del festival è stata dedicata agli Invisibili ossia “a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta”. Si tratta di una tematica estremamente delicata che rappresenterà il file rouge che percorrerà tutti gli appuntamenti in programma e i titoli che verranno mostrati durante la rassegna. Il programma del Giffoni Film Festival 2022 è stato pubblicato sul suo sito ufficiale.

Nel corso della rassegna, verrà dato spazio anche a eventi musicali live battezzati Giffoni Music Concept. La gestione dell’aspetto musicale è stata affidata a Giulia Salemi e a Nicolò De Devitiis che accoglieranno molti nomi del panorama musicale italiano. Sarà presente, poi, anche una sezione dedicata al cibo che coinvolgerà volti famosi del web e del mondo culinario che negli ultimi anni sono riusciti ad affermarsi nel mondo del food, diffondendo la propria idea di cultura del cibo.

Ospiti, cantanti e film

All’evento, saranno presenti importanti ospiti internazionali come, ad esempio, il premio Oscar Gary Oldman oppure l’attore Richard Madden. Tra gli ospiti, figureranno anche personaggi noti della tv italiana come Alessandro Orsini.

Al Giffoni Film Festival 2022, saranno ospiti molti attori delle fiction tv come Gianmarco Saurino, Maria Chiara Giannetta, Alberto Malachino, Beatrice Grannò, Nicolas Maupas, Valentina Romani e ancora Marina Occhionero, Ludovica Coscione, Ludovico Tersigni, Jenny De Nucci. Verranno accolti all’evento anche giovani artisti che stanno ottenendo una grossa risonanza sulle piattaforme streaming come Swamy Rotolo, Aurora Giovinazzo, Andrea Arcangeli, Federico Cesari, Eduardo Scarpetta.

Infine, non mancheranno grandi nomi del cinema italiano come Sergio Rubini, Lunetta Savino, Salvatore Esposito, Francesco Di Leva, Anna Ferzetti, Laura Morante, ma anche registi come Francesco Bruni e Gabriele Mainetti.