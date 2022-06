Gigi D’Alessio, concerto a Napoli 17 giugno 2022: biglietti, anticipazioni ed ospiti

Gigi D'Alessio, concerto a Napoli venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 con due serate evento in programma in Piazza Plebiscito.

Gigi D’Alessio, concerto a Napoli venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022. Il cantante napoletano festeggia 30 anni di carriera e lo farà nella sua città.

Gigi D’Alessio, concerto a Napoli 17 giugno 2022: biglietti

Gigi D’Alessio festeggia ai suoi 30 anni di carriera nella sua Napoli con due serate evento in Piazza Plebiscito. L’evento di venerdì 17 giugno è andato sold out in pochi minuti ma è prevista la diretta su RaiUno e Radio2 così come in streaming su Raiplay e RaiDigital. Tre ore e più di musica dal vivo che saranno replicate sabato 18 e che serviranno per realizzare un docufilm. Per la seconda serata, i biglietti sono ancora disponibili.

Gigi D’Alessio, concerto a Napoli: anticipazioni

“Volevo fare uno spettacolo importante nella mia città perché Napoli per me è ‘mammà’, qui sono nato e – ha detto in conferenza stampa a Napoli D’Alessio – perché qui la gente mi ha sempre difeso da tutto e da tutti. Qui per primi hanno creduto in me. L’alternativa era festeggiare allo stadio, ma io volevo farlo in piazza. Sono uno che non si arrende e festeggiare 30 anni di carriera significa che si esiste e che si resiste”.

Inoltre, sui suoi social l’artista napoletano ha spiegato che le due serate avranno come obiettivo anche la solidarietà: “Durante la diretta del concerto, sarà possibile donare al numero solidale 45592, a favore della Fondazione Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.

Non mancate, conto su di voi!”

Durante le serate ci saranno tanti omaggi, da quello a Totò a Maradona, a Lucio Dalla, a Renato Carosone, a Pino Daniele, a Mario Merola. In più, il concerto sarà anche l’occasione per D’Alessio di suonare e cantare anche al teatro San Carlo di Napoli con un’orchestra di 32 sole donne: “E’ un sogno che si avvera. Eseguirò ‘Non dirgli mai’, la canzone che cantai a Sanremo e che mi ha aperto le porte del mondo”. L’evento vedrà il coinvolgimento di 3.900 persone tra le maestranze e un grande indotto con la prenotazione di 1.400 posti letto in albergo e relativa occupazione di bar e ristoranti.

Gli ospiti della serata a Piazza Plebiscito

Tra gli ospiti del cantante ci sarà sicuramente il figlio LDA, acronimo di Luca D’Alessio, diventato celebre durante l’ultima annata televisiva per la sua partecipazione in veste di cantante al talent show Amici di Maria De Filippi.

Poi ecco tutti gli altri che saliranno sul palco insieme al cantante napoletano per festeggiare insieme a lui i 30 anni di carriera: Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Luca D’Alessio, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luche, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, SAMURAI JAY, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino.