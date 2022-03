Giovambattista Ferrara: altezza, peso e fidanzata del figlio di Ciro concorrente di Pechino Express

Giovambattista Ferrara è il figlio dell’ex calciatore Ciro Ferrara e insieme al padre si è lanciato nell’avventura della trasmissione televisiva di Pechino Express. Tra l’altro risulta essere il più giovane tra i concorrenti. Per lui è la sua prima esperienza in televisione a differenza del padre.

Giovambattista Ferrara: altezza e peso

Giovambattista Ferrara è nato a Napoli l’11 agosto 2001. È il terzo dei figli del calciatore Ciro Ferrara e della ex moglie Paola Pallonetto. Giovanbattista frequenta l’Università ma anche una grande passione per il calcio. Tuttavia, non ha seguito la strada da calciatore professionista come il padre. Addirittura, sembra che abbia tre lauree e, per motivi di studio, ha vissuto tra Londra e Berlino.

Il ragazzo che ama fare sport e giocare a calcetto con gli amici, è alto 180 cm per un peso intorno ai 74 kg. Non solo il calcio tra le sue passioni ma anche la Playstation e poi ovviamente Diego Armando Maradona.

Giovambattista Ferrara: fidanzata

Giovambattista pare sia legato a Margherita Migliasso, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo e dello sport. Pubblicano molti scatti insieme sui profili social.

Concorrente di Pechino Express 2022

Nel 2022 partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con il padre Ciro Ferrara formando la coppia padre-figlio, pronti a vivere l’avventura de La Rotta dei Sultani, un viaggio alla scoperta della tradizione islamica, in Medio Oriente. Il ragazzo è il più giovane tra i partecipanti dello show. Si è lanciato per la prima volta nel mondo dello spettacolo televisivo.