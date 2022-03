Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: la coppia nata ad Amici che ora aspetta un figlio

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono due ballerini professioni che hanno intrapreso la vita professionale nel mondo dello spettacolo televisivo partendo dal programma di Amici.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: la coppia nata ad Amici

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono conosciuti ed innamorati nel programma di Amici. Nel 2016 scatta nel programma condotta da Maria De Filippi. Marcello era anche lui ballerino professionista e presentatore del daytime di Amici.

Giulia è nata a Firenze il 2 marzo 1991. Da sempre appassionata di danza, si è diplomata nella prestigiosa scuola di danza del Teatro La Scala di Milano, iniziando quindi la sua attività di ballerina professionista. Poi, è entrata nel programma di Amici come ballerina professionista. In seguito ha iniziato la sua carriera anche in altri programmi televisivi come Ciao Darwin, Tale e quale Show e Festival di Sanremo.

Marcello è nato a Napoli il 25 agosto 1983. Si è iscritto al Teatro dell’Opera di Roma. La sua carriera da ballerino si è sviluppata all’interno del programma di Amici dove poi il suo percorso professionale è addirittura continuato. Oggi, lavora come ballerino professionista, coreografo e conduttore televisivo ad Amici di Maria De Filippi. Inoltre, ha partecipato a diversi programmi televisivi come Music Awards, al Festival di Sanremo, a X-Factor, a Domenica In, a Ti lascio una canzone. A Febbraio 2022 Marcello è stato chiamato come giudice esterno per una sfida di Amici 21,

Figlio in arrivo per la coppia

La loro relazione è continuata, proseguita e si è rafforzata anche a prescindere del programma musicale di Amici. I due infatti hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

L’annuncio della dolce attesa è stato dato, non a caso, durante l’edizione del programma di Amici 21. Così da essere invitati anche da Silvia Toffanin a Verissimo.