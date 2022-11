Giuseppe Zeno: età, altezza, genitori, vita privata, moglie e figli dell’attore

Chi è Giuseppe Zeno, l’attore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda nel pomeriggio di lunedì 7 novembre?

Giuseppe Zeno: età, altezza, genitori e carriera

Nato a Napoli l’8 maggio 1976, Giuseppe Zeno ha 46 anni, è alto 183 centimetri e pesa 80 chili. Ha trascorso la sua infanzia tra Ercolano, paese d’origine della famiglia, e Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia. Ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e si è diplomato come “Capitano di lungo corso”. Nonostante la sua formazione, ha sempre desiderato di diventare un attore e, per questo motivo, ha cominciato a frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e poi l’Accademia d’Arte Drammatica a Varsavia. Ha ottenuto alcuni piccoli ruoli sul piccolo e sul grande schermo per poi debuttare in teatro nel 1997. In questo periodo, ha preso parte a svariate tournée oltreoceano. Tornato in Italia, si è districato tra tv e teatro.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, è stato Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6, ha fatto parte del cast di Un posto al sole e Gente di Mare. Il successo è arrivato quando ha interpretato Santi Fortebracci ne L’onore e il rispetto nel 2006.

Zeno ha recitato anche in fiction come Il clan dei camorristi, Il paradiso delle signore, Purché tutto finisca bene e Tutto può succedere. Al momento, è impegnato sul set di Mina Settembre al fianco di Serena Rossi e in Tutto per mio figlio.

Vita privata, moglie e figli dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giuseppe Zeno è sposato con la collega e attrice Margareth Madè con la quale è convolato a nozze nel 2016. La coppia ha avuto due figlie: Angelica, nata nel 2017, e Beatrice, nata nel 2020.