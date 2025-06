Gli Stati Uniti tagliano gli aiuti umanitari e mettono in ginocchio l’ONU che è costretto a rivedere al ribasso i piani per il 2025

Dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di tagliare drasticamente i fondi destinati agli aiuti umanitari, le Nazioni Unite sono state costrette a rivedere pesantemente al ribasso il loro piano di sostegno internazionale. Come si legge nella dichiarazione ufficiale dell’ONU, la revisione è stata resa necessaria dai “peggiori tagli finanziari mai inflitti al settore umanitario”.

Il nuovo piano da 29 miliardi di dollari, rispetto ai 44 miliardi precedentemente richiesti dalle Nazioni Unite per il 2025, deve “dare priorità assoluta” agli aiuti per 114 milioni di persone, secondo il testo diffuso dall’Agenzia di Coordinamento Umanitario delle Nazioni Unite (OCHA).

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che, per effetto di questo cambiamento nei piani di sostegno internazionali dell’ONU, a pagare il conto saranno “gli ultimi degli ultimi”. Tuttavia, ha anche precisato che gli Stati Uniti non sono stati i soli a ridurre il loro impegno: molti Paesi donatori hanno diminuito i propri aiuti per concentrarsi su altre priorità, in contesti economici spesso difficili.

Gli Stati Uniti tagliano i fondi destinati agli aiuti umanitari e mettono in ginocchio l’ONU

Secondo l’OCHA, l’ONU è riuscita a raccogliere solo 5,6 miliardi di dollari dei 44 miliardi inizialmente richiesti, ovvero il 13 per cento del totale, nonostante siamo già a metà anno e le crisi umanitarie si siano moltiplicate — in particolare in Sudan, Gaza, Repubblica Democratica del Congo e Birmania.

“Siamo stati costretti a fare un triage della sopravvivenza umana”, ha denunciato Tom Fletcher, sottosegretario generale per gli Affari Umanitari e coordinatore dei soccorsi d’emergenza. “I risultati sono crudeli e le conseguenze strazianti. Troppe persone non riceveranno l’aiuto di cui hanno bisogno, ma salveremo quante più vite possibile con le risorse che ci vengono assegnate”, ha promesso.