Gran Bretagna, al via il mandato di Rishi Sunak

Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace, in veste di capo dello Stato, il nuovo primo ministro Rishi Sunak, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in sostituzione di Liz Truss. “Voglio fin da subito porre rimedio agli errori commessi”, ha detto il neo premier britannico nel suo discorso di insediamento a Downing Street.

Il neo premier britannico Rishi Sunak nel suo discorso di insediamento a Downing Street ha promesso stabilità economica per il Regno Unito, ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che questa potrà essere garantita solo da “decisioni difficili” in arrivo. Un riferimento quindi a nuove misure all’insegna dell’austerity. Inoltre Sunak ha ribadito la promessa di “riunire il Paese non con le parole ma con i fatti”.

Nel suo primo discorso da premier, Rishi Sunak ha promesso di lavorare “giorno dopo giorno per attuare il programma per voi” e per il successo del suo nuovo governo dopo il fallimento dei precedenti esecutivi. Il neo premier conservatore si è detto “non scoraggiato” dalla pressione del suo incarico, assicurando che costituirà un esecutivo che rappresenterà “il meglio del mio partito”.

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.

His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty’s offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 25, 2022