Grand Hotel, terza stagione su Canale 5: trama, episodi, cast e dove vederla in streaming

Grand Hotel, terza stagione: continua la messa in onda su Canale 5 il venerdì in prima serata. La serie tv spagnola farà compagnia tutti gli appassionati per tutta l’estate fino agli inizi del mese di settembre.

Grand Hotel, terza stagione su Canale 5: trama

Grand Hotel, la serie tv spagnola, continua ad andare in onda con la terza stagione su canale 5 in questa calda estate. Nella precedente stagione, Julio e Alicia si sono legati e si sono lasciati andare a un profondo amplesso a lume di candela nella stanza segreta di Don Carlos: lì hanno trovano le fotografie di un uomo di cui l’uomo era amico, una figura che potrebbe far luce sul mistero della morte del patriarca della famiglia Alarcón. La coppia, infatti, non ha mai abbandonato l’obiettivo di scoprire la verità. Insieme dovranno sventare nuovi complotti messi in atto da una misteriosa organizzazione, che sta mettendo in difficoltà l’hotel.

Grand Hotel, terza stagione: episodi e cast

Gli episodi della terza ed ultima stagione della serie sono 22, di cui sette già trasmessi l’estate scorsa. Canale 5 manda quindi in onda gli episodi dal nono al ventiduesimo, per un totale di quattordici episodi al ritmo di due a settimana, ogni venerdì sera, per sette settimane. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 2 settembre. Ecco di seguito il cast completo:

Adriana Ozores è Donna Teresa Aldecoa

Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa

Yon González è Julio Olmedo

Eloy Azorín è Javier Alarcón Aldecoa

Fele Martínez è Alfredo Samaniego y Ruiz

Manuel de Blas è Don Benjamín Nieto

Pep Anton Muñoz è il Detective Horacio Ayala

Pedro Alonso è Diego Murquía

Luz Valdenebro è Sofía Alarcón Aldecoa

Marta Larralde è Belén Martín

Llorenç González è Andrés Cernuda Salinas

Iván Morales è Sebastiàn

Antonio Reyes è l’agente Hernando

Concha Velasco è Donna Ángela Salinas

Asunción Balaguer è Lady Ludivina

Megan Montaner è Maite Rebelles

Lluís Homar è Samuel Arriaga

Kiti Mánver è Donna Elisa

Dión Córdoba è Mateo

Marta Calvó è Donna Mercedes Rovinia

José Luis Patiño è Luis Quiroga

Jordi Bosch è Don Carlos Alarcón

Marian Arahuetes è Isabel

Andrea Trepat è Camila

Tato Loché è Jesús Taberner

Vanessa Rius è Beatriz

Paula Ovejero è Inés

Víctor Clavijo è Fernando Llanes

Cristina Brondo è Donna Beatriz

Marta Hazas è Laura Elvira Montenegro Rovinia

Roger Coma è Padre Grau

Lydia Bosch è Violeta Salinas

Dove vederla in streaming

E’ possibile vedere Grand Hotel 3 durante la messa in onda su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone

