Grande Fratello Vip, puntata del 24 ottobre: anticipazioni e i concorrenti in nomination

Grande Fratello Vip, puntata del 24 ottobre: tante le novità così come le sorprese attese nel corso della serata. Al centro ci sono sempre le discussioni tra gli inquilini della Casa così come le nomination che mettono al rischio la permanenza di qualcuno dei vipponi.

Grande Fratello Vip, puntata del 24 ottobre: anticipazioni

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata di giovedì 20 ottobre 2022, sempre in diretta su Canale 5 ci sono diverse sorprese che saranno sviscerate nel corso della serata. C’è la concorrente Nikita Pellizon è al centro di alcune discussioni con gli altri inquilini della Casa.

Inoltre, Sofia Giaele De Donà è tornata a parlare del suo rapporto speciale con Antonino Spinalbese. Confidandosi con Attilio Romita, ha dichiarato che se non fosse stata sposata si sarebbe lasciata andare con l’hair stylist: “Per fortuna lui ha il freno a mano più di me perché sennò… Ho sempre detto che abbiamo un’amicizia particolare, un gran bene, tanta stima e fiducia. quando mi dicono sei persa… beh no”.

Romita, però, ha fatto notare alla De Donà il comportamento ambiguo assunto nei confronti di Spinalbese: “Ma infatti quando lui ha fatto la battuta prima per me è una fortuna che lei sia sposata, questo voleva dire. Questo impone un freno a mano che evita che la cosa diventi… Fino a quando non gli dai una materia visiva, plateale… diciamo la verità se tu non avessi avuto un vincolo, tu questa storia te la saresti vissuta qua”. “Beh certo” ha risposto immediatamente la concorrente del Gf Vip.

I concorrenti in nomination

Il televoto vede in sfida cinque vip, ovvero Giaele De Donà, Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria. Il verdetto delle votazioni sarà svelato nel corso della puntata di lunedì 24 ottobre. Intanto, Cristina Quaranta è diventata la terza concorrente ad essere eliminata, dopo Giovanni Ciacci e Gegia.

