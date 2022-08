Grease, il film in onda su Italia 1: trama, cast, anno di uscita e curiosità

Grease è il film che sul finire degli anni 80′ ha avuto un grandissimo successo. Dopo la scomparsa all’età di 73 di Olivia Newton-Jonh che fu una delle protagoniste principale, la Mediaset ha deciso di omaggiare il suo ricordo mandando in onda in prima serata su Italia 1 uno dei maggiori successi della sua carriera.

Grease, il film in onda su Italia 1: trama e anno

“Grease Brillantina” è un’opera musicale realizzata nell’anno 1978 dal regista Randal Kleiser, tratta dall’omonimo e iconico musical degli anni cinquanta con Jim Jacobs e Warren Casey. Il film è ambientato negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti. Il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko che incontra per poi innamorarsi della nuova studentessa australiana, Sandy Olsson. Costretti a dirsi addio perché Sandy deve fare ritorno in Australia, i piani della ragazza cambiano e così finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo frequentato da Danny. Quando i due ragazzi si rincontrano, però, non c’è più la stessa magia che si era creata in riva al mare durante l’estate.

Danny è sempre l’affascinante e popolare studente della scuola, leader dei Thunderbirds, con la fama di donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ma il cambiamento di Sandy con l’aiuto delle Pink Lady, un gruppo di ragazze del liceo, influenzerà sul corso degli eventi.

Grease: cast

I protagonisti che sono rimasti nella storia di quest’opera sono essenzialmente John Travolta e Olivia Newton-John. Tuttavia, essendo impostato come un musical si tratta di un film corale. DI seguito ecco il cast completo: John Travolta (Danny Zuko), Olivia Newton-John (Sandy Olsson), Stockard Channing (Betty Rizzo), Jeff Conaway (Kenickie), Barry Pearl (Doody), Michael Tucci (Sonny), Kelly Ward (Putzie), Didi Conn (Frenchy), Jamie Donnelly (Jan), Dinah Manoff (Marty).

Curiosità sul film con John Travolta e Olivia Newton-John

Ecco alcune curiosità del celebre musical-film:

Il protagonista di ‘Grease’ avrebbe dovuto essere Henry Winkler, il celebre Fonzie in Happy Days.

il celebre Il film aveva come protagonisti adolescenti ma nessuno degli attori aveva meno di vent’anni. All’epoca John Travolta ne aveva 24 e Olivia Newton-John 30.

La sorella maggiore di John Travolta, Ellen Travolta, appare nel musical nella scena in cui le cameriere del Frozen Palace guardano in tv la diretta del ballo della scuola.

Al grande Elvis è stato chiesto di far parte di ‘Grease’. Il re del rock avrebbe dovuto interpretare il ruolo dell’Angelo che appare a Frenchie, l’amica della protagonista Sandy, nella scuola di estetiste. Elvis declinò e la parte fu assegnata a Frank Avalon.

Nel 1982 fu prodotto un sequel, Grease 2, che ebbe uno scarso riscontro a causa del cast differente.

Hopelessly Devoted to You, una delle canzoni principali ha vinto il Premio Oscar 1979 come miglior canzone originale

