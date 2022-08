Olivia Newton-John, l’attrice che ha interpretato Sandy Olsson in Grease nel 1978, è morta all’età di 73 anni in California.

Olivia Newton-John è morta a 73 anni dopo aver lottato a lungo contro un aggressivo cancro al seno: l’attrice era diventata famosa in contesto internazionale quando ha interpretato il ruolo di Sandy in Greace.

Olivia Newton-John, addio all’attrice che ha interpretato Sandy in Grease

L’attrice Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni. A riferirlo, è stato il marito dell’artista, John Easterling, che ha diramato una nota nella giornata di lunedì 9 agosto spiegando che la donna si è spenta “serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”.

Da tempo, Olivia Newton-John era malata di cancro al seno. La malattia le era stata diagnosticata per la terza volta nel corso della sua esistenza nel 2019.

Su Facebook, inoltre, John Easterling ha scritto: “Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che ogni donazione sia fatta in sua memoria al Fondo Olivia Newton-John Foundation – e ha aggiunto –. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”.

Il messaggio di John Travolta

Olivia Newton-John era divenuta nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Sandy Olsson in Grease nel 1978. Prime di debuttare come attrice, l’artista aveva intrapreso la carriera di cantante in Australia vendendo oltre cento milioni di dischi.

In seguito alla diffusione della notizia, John Travolta ha postato un messaggio per salutare per l’ultima volta l’attrice. “Mia cara Olivia”, ha scritto tornando a essere ancora una volta quel Danny Zuko che l’adorava. “Hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile… Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John”.