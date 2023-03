Greta Spreafico, svolta nelle indagini della cantante scomparsa nel nulla: possibile indagato dopo 10 mesi di ricerche

Greta Spreafico è la donna scomparsa nel giungo del 2022 in provincia di Rovigo. Greta aveva sofferto di depressione e prima di scomparire nel nulla si era rivolta a un investigatore privato sostenendo di temere per la propria incolumità. A distanza di tanti mesi ci potrebbe essere una svolta nel caso.

Greta Spreafico, svolta nelle indagini della cantante scomparsa nel nulla

Greta Spreafico è la donna di 53 anni scomparsa lo scorso giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo. Il mistero nel corso delle settimane si è fatto sempre più fitto anche perché le notizie e le tracce da seguire sono stati minime se non nulle. La donna si era recata a Rovigo per risolvere la vendita di una casa. “Una casa che le aveva lasciato il nonno e quindi si è trasferita lì”, aveva spiegato il compagno. “Era intenzionata a venderla, ma il giorno in cui sarebbe dovuta andare a fare la compravendita non si è presentata e da lì è iniziato l’allarme”, aveva aggiunto. Nei mesi scorsi gli inquirenti avevano aperto un fascicolo d’indagine a carico di ignoti ipotizzando il reato di sequestro di persona. Poi, ecco forse una svolta nelle indagini con una prima persona indagata per la scomparsa della donna.

Possibile indagato dopo 10 mesi di ricerche

Dopo tanti mesi di indagini e ricerche della donna, secondo quanto anticipato nel corso di una puntata della trasmissione “Iceberg” condotta da Marco Oliva su Telelombardia, la Procura di Rovigo avrebbe iscritto una persona, di cui non sono state per ora rese note le generalità, nel registro degli indagati. La notizia, poi, è stata anche confermata dall’avvocato della famiglia di Greta, Nunzia Barzan.

Storia della cantante scomparsa nel nulla

Originaria di Erba, in provincia di Como, la 53enne Greta Spreafico è scomparsa nel nulla lo scorso 4 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle. La donna, che fa la cantante di una rock band, si era recata sul posto per procedere alla vendita della casa ereditata dal nonno e, sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare si sia allontanata con la sua auto, una Kia Picanto nera.

A stretto giro, sul luogo si è recato anche il compagno di Greta, Gabriele, che ne ha denunciato la scomparsa non trovando la 53enne e non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Il telefono della vittima è stato rinvenuto spetto nell’abitazione ereditata e anche il suo secondo cellulare risulta spento da giugno.