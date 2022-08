Guardia del corpo: trama, storia vera, cast e colona sonora del film

Guardia del corpo è il famoso film degli anni 90′ che ha conquistato tutte le vette cinematografiche e ancora oggi è un cult. In particolare, ad avere uno straordinario successo è stata la colonna sonora cantata dalla protagonista Whitney Houston.

Guardia del corpo: trama

Giardia del corpo( The Bodyguard è il titolo originale) è un film entrato nella storia e uscito al Cinema nel 1992. La trama racconta di Frank Farmer, ex agente dei Servizi segreti che ora lavora privatamente come guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella popstar e attrice Rachel Marron. Da qualche tempo la cantante riceve infatti lettere minatorie da uno sconosciuto e Bill è preoccupato per la sua incolumità. Sarà l’inizio di una relazione turbolenta e passionale, che si arricchirà di vicende tra notti degli Oscar, gelosie famigliari e omicidi.

Guardia del corpo: storia vera

Kevin Costner ha ammesso che per interpretare Frank Farmer si è ispirato a Steve McQueen. Non si basa su una storia vera ma la sceneggiatura risale agli anni ’70, ed era stato concepito per Steve McQueen e Diana Ross, ma giudicato troppo controverso per l’epoca. Verso la fine degli anni ’70, venne riproposto con Ryan O’Neal al posto di McQueen, ma fu bloccato dopo la separazione tra O’Neal e Diana Ross, che si erano frequentati per un periodo. In totale, il progetto è stato respinto 67 volte.

Guardia del corpo: cast

I protagonisti principali, ovviamente, sono Kevin Costner e Whitney Houston. Il cast completo è composta da: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards, Jennifer Lyon Buchanan, De Vaughn Nixon

Colonna sonora del film

Il film ha una delle colonne sonore più vendute della storia del cinema con oltre 45 milioni di copie vendute. I brani cantati da Whitney Houston, tra cui ricordiamo I Will Always Love You, I’m Every Woman, Queen of the Night e I Have Nothing, sono diventati successi intramontabili.

