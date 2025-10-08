Guido Crosetto operato al colon: l'intervento è perfettamente riuscito e il ministro è in buone condizioni di salute

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al colon presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre polipi (neoplasie) e, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, il ministro “è in buone condizioni”. Si attende ora l’esito dell’esame istologico.

La notizia ha immediatamente suscitato una lunga serie di messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione dal mondo politico. La premier Giorgia Meloni ha scritto sui social un incoraggiante “Forza Guido!”, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato “un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione”.

Parole di sostegno anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha espresso gratitudine per “il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”, e dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha rivolto al collega “sinceri auguri di pronta guarigione”.

Crosetto, figura chiave del governo e cofondatore di Fratelli d’Italia, ha affrontato l’intervento con serenità e resta sotto osservazione medica. L’attenzione ora è rivolta ai risultati degli esami, ma dal Fatebenefratelli trapela ottimismo: l’operazione è perfettamente riuscita.