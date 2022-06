I Am Groot, serie tv: uscita e poster ufficiale targato Marvel

I Am Groot, serie tv: ecco che è in arrivo la serie animata targata Marvel che mette in programma l'ennesima uscita del 2022.

I Am Groot, serie tv: arriverà nelle prossime settimana la serie animata targata Marvel che va ad arricchire diverse uscite previste in questa seconda parte del 2022.

I Am Groot, serie tv: uscita

Arriva la serie animata della Disney “I Am Groot”. La sua uscita è stata annunciata il 10 agosto in esclusiva su Disney+. con Vin Diesel che tornerà a prestare la propria voce al protagonista. Nello stesso mese è prevista anche la messa in onda di She Hulk.

Sarà una seconda parte del 2022 molto ricca per la Marvel: la serie TV Ms. Marvel debutterà l’8 giugno con la prima stagione, mentre il 6 luglio arriverà nelle sale Thor: Love and Thunder. Agosto proseguirà con I Am Groot e She Hulk, mentre a settembre ci sarà una piccola pausa prima di Black Panther: Wakanda Forever e dello speciale de I Guardiani della Galassia, entrambi in uscita prima della fine dell’anno.

Il poster ufficiale della Marvel

La data d’uscita è stata annunciata dal poster della serie tv che è stata pubblicato sui social. Nel poster rilasciato vediamo un Baby Groot intento a rilassarsi come se si trovasse su una spiaggia, appoggiato all’iconico Walkman di Star-Lord con un drink accanto con tanto di ombrellino e con le cuffie alle orecchie. Accanto al deodorante per ambiente a forma di palma, vengono notati due creature a quattro occhi, mai effettivamente visti nei precedenti capitoli.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/D1ohYgaQqW — Marvel Entertainment (@Marvel) June 5, 2022

