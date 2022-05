She-Hulk: uscita in Italia, trailer ita e cast del film Marvel

She-Hulk è la nuova serie tv della Marvel che presto uscirà e sarà a disposizione. Nel primo trailer che è stato diffuso oltre alla data d’uscita, è stata svelata anche una curiosità nel cast.

She-Hulk: uscita in Italia

Il nuovo film della Marvel è prossimo all’uscita. Il titolo è She-Hulk e narra le vicende della cugina del famoso supereroe verde Hulk. In realtà si parla di una serie tv che sarà disponibile dal prossimo 17 agosto 2022 su Disney Plus. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, la serie è composta da nove episodi.

La protagonista è Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani.

She-Hulk: trailer ita

Nella mattinata di mercoledì 18 maggio, in anteprima è stato diffuso il primo trailer della serie tv con le prime immagine e soprattutto la data di uscita. Una sorpresa e una curiosità: la presenta di Mark Ruffalo nei panni di Hulk.

Il cast del film Marvel

Il cast del film Marvel oltre a Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk7Jennifer Walters , comprende anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, il famoso Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky alias Abominio, Ginger Gonzaga (Kidding) nel ruolo della migliore amica di Jennifer, Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva) nel ruolo di Amelia, Jameela Jamil (The Good Place) nel ruolo di Titania.

