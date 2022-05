Le otto montagne film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli: quando esce, trama e trailer

Le otto montagne film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli è prossimo ad uscire al Cinema. Sarà prima presentato al Festival di Cannes e poi approderà nelle sale, dopo il successo mondiale del romanzo da cui è tratto.

Le otto montagne film: quando esce

Le otto montagne è il nuovo film con una coppia inedita di attori: Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch ed è tratta dal romanzo di Paolo Cognetti, sarà presentato in concorso al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. La data di uscita non è stata ancora ufficializzata ma sarà sicuramente nel 2022 e qualche settimana dopo il Festival.

Il romanzo, da cui è tratto il film, è stato vincitore del Premio Strega nel 2017. Inoltre, già nel novembre del 2017, a solo un anno dalla prima uscita, il libro era stato tradotto in ben 35 lingue.

Le otto montagne film: trama

Al centro del film la storia di un’amicizia profonda tra due ragazzi che si ritrovano. Dunque, un rapporto nato tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Ecco la sinossi ufficiale del film: “Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre”.

Trailer con Alessandro Borghi e Luca Marinelli

Dopo le prime immagini pubblicate, ecco a disposizioni degli utenti e appassionati soprattutto dei due attori del trailer del film. Nel cast del film ci sono anche Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo.

