Il cessate il fuoco che non cessa lo sterminio

A Gaza dall’inizio del cessate il fuoco di ottobre, più di cento bambini sono stati uccisi. Uno al giorno. Non durante grandi offensive ma nella routine armata dell’assedio: droni, colpi isolati, ordigni inesplosi, spari.

Poi arriva il freddo. Pioggia e vento che attraversano tende piantate dove prima c’erano case. Persone schiacciate nel sonno da strutture di fortuna, un bambino morto di ipotermia. La notizia non è il maltempo ma la condizione: vivere sotto teli perché la ricostruzione resta bloccata, i materiali contingentati, l’assistenza ridotta a concessione.

Le Nazioni Unite lo dicono senza metafore. Le restrizioni israeliane impediscono a UNRWA di operare come dovrebbe. I materiali educativi restano fuori, l’istruzione viene declassata a “attività non critica” mentre il 97 per cento delle scuole è stato danneggiato o distrutto. A Gaza si sopravvive senza imparare, senza ricostruire, senza futuro immediato. Anche questo è un risultato politico.

C’è poi un dato che smonta definitivamente la narrazione del “dopo”. Dall’inizio della tregua sono stati demoliti più di 2.500 edifici. Demolizioni successive al cessate il fuoco. La tregua non ferma le ruspe. Il territorio viene riscritto mentre si discute di fasi, tavoli e transizioni. La pace promessa si consuma in parallelo alla cancellazione fisica dei luoghi.

Fuori da Gaza, stessa logica. In Cisgiordania la violenza dei coloni è aumentata del 25 per cento nel 2025. Oltre 1.700 attacchi dall’ottobre 2023. Due velocità, un solo dispositivo: controllo, intimidazione, normalizzazione della forza.

Intanto, a Londra, il governo valuta lo sblocco delle licenze per la vendita di armi a Israele dopo la “Fase Due”. Mentre a Gaza si contano i bambini uccisi durante la tregua, l’Occidente prepara il ritorno alla normalità commerciale. La tregua funziona così: sospende l’indignazione, lascia intatto l’assedio.