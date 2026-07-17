Il tanto decantato clima mediterraneo di cui abbiamo sempre goduto sembra ormai un lontano ricordo a causa del cambiamento climatico. Dopo un maggio e un giugno a dir poco bollenti, anche questo luglio sta facendo registrare record su record, con temperature che oggi hanno raggiunto i 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 45 in Sicilia.

Un caldo estremo che, nelle prossime ore, porterà Cagliari a toccare i 42 gradi, Foggia i 41, Torino i 40, Macerata e Ascoli Piceno i 39, Firenze i 38, Roma i 37 e Milano i 36.

La situazione potrebbe persino peggiorare. Come sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, questi valori rappresentano stime medie e non le temperature massime assolute. Come già accaduto negli ultimi anni, nelle giornate più calde i valori potrebbero risultare ancora più elevati: Milano ha spesso raggiunto i 38 gradi, mentre Roma è arrivata fino a 40. Uno scenario che potrebbe ripetersi anche quest’anno.

Il clima mediterraneo non esiste più: secondo le previsioni meteo il weekend sarà rovente, con picchi di 46 gradi nelle Isole

Anzi, questi valori potrebbero essere raggiunti già nel fine settimana, quando è atteso il picco di questa intensa ondata di caldo. Al Sud e nelle Isole la situazione resterà critica, con punte fino a 46 gradi in Sardegna. Al Nord, invece, a partire da domani il quadro meteorologico cambierà radicalmente, con l’arrivo di estesi fronti temporaleschi, localmente anche di forte intensità.

Fortunatamente, da lunedì la morsa del caldo africano dovrebbe iniziare ad attenuarsi. Secondo i più recenti modelli previsionali, l’anticiclone africano che da settimane domina sull’Italia inizierà infatti a spostarsi verso ovest. Ciò favorirà un sensibile calo delle temperature al Nord, dove i valori massimi diminuiranno di 5-6 gradi, attestandosi intorno ai 32-33 gradi.

Da martedì il calo termico interesserà anche il Centro, dove le temperature dovrebbero stabilizzarsi tra i 32 e i 34 gradi. Nessuna vera tregua, invece, per il Sud e le Isole, dove il caldo africano continuerà a farsi sentire, anche se le temperature massime dovrebbero risultare leggermente più sopportabili, attestandosi tra i 36 e i 38 gradi.