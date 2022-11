Il Collegio 7, anticipazioni della settima puntata in onda il 22 novembre: verdetto in arrivo per Elisa Angius

Anticipazioni della settima e penultima puntata de Il Collegio 7: l’appuntamento andrà in onda in prima serata su Rai 2, martedì 22 novembre.

Il Collegio 7, anticipazioni della settima puntata in onda il 22 novembre

Mancano poche ore al penultimo appuntamento con l’edizione 2022 de Il Collegio, il docureality targato Rai giunto ormai alla settima stagione. I telespettatori, quindi, stanno per dire addio al nuovo gruppo di studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni che sono stati allontanati dalla famiglia, dai social media e dai dispositivi informatici per essere catapultati nel 1958. Nel corso delle settimane, gli adolescenti hanno dovuto imparare a vivere in una scuola degli anni ’50, apprendendo gli usi e i costumi che caratterizzavano la particolare epoca storica.

Secondo le anticipazioni della settima puntata in onda il 22 novembre, il penultimo appuntamento con il format verrà incentrato sui comportamenti di alcuni studenti che non sono riusciti ad allinearli con le regole della disciplina. In particolare, dopo le resistenze mostrate contro il regolamento da Damiano Severoni, nel mirino è finita Elisa Angius. La ragazza, infatti, è stata convocata in Presidenza dopo essersi scontrata con il professor Zilli. La puntata, quindi, si aprirà avendo come protagonista proprio la giovane Elisa.

Cosa accadrà e quando vederlo

Durante la puntata, verrà espresso il verdetto sull’atteggiamento di Elisa Angius. Qualora l’adolescente dovesse essere espulsa dalla scuola e dal programma, sarebbe costretta a dire addio non solo al format ma anche al fidanzatino Gabriel Rennis.

Il docureality, poi, mostrerà la visita degli studenti all’abbazia di Montecassino presso la quale impareranno la Regola benedettina.

Nel frattempo, gli esami finali sono sempre più vicini mentre in classe continuano le lezioni sui personaggi dell’epoca. I ragazzi, infatti, avranno modo di studiare la vita di Edith Piaf, cantante popolare francese del ‘900, e di guardare i film di Totò.

La penultima puntata de Il Collegio 7, la cui nuova edizione ha debuttato in prima serata su Rai 2 lo scorso 18 ottobre, verrà trasmessa a partire dalle ore 21:20 di martedì 22 novembre. Tutti gli episodi del docureality sono disponibili in streaming su RaiPlay.