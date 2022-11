Tale e Quale Show, il torneo dei campioni 2022: anticipazioni sul vincitore, concorrenti e i giudici della finalissima

Tale e Quale Show, il torneo dei campioni 2022: la dodicesima edizione si è conclusa ma c’è spazio per un ultimo appuntamento sempre su Rai 1 in prima serata. La finalissima che vede partecipare i vincitori delle ultime edizioni.

Tale e Quale Show, il torneo dei campioni 2022: anticipazioni sul vincitore

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. L’ultima puntata è andata in onda sempre di venerdì, 11 novembre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. Il vincitore della dodicesima edizione del programma è stato Antonino Spadaccino.

Il programma ritorna con un ultimo appuntamento per questo 2022 con il torneo dei campioni che riunisce tutti i vincitori delle ultime edizioni. La puntata della cosiddetta finalissima sarà sempre su Rai 1 in prima serata. In base alle voci che sono uscite, sembra che il vincitore della finalissima sia proprio Spadaccino che ha confermato il suo talento anche rispetto ai concorrenti vincitori delle scorse edizioni.

I concorrenti e i giudici della finalissima

Tra i giudici confermatissimi per la finalissima Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Nella puntata di venerdì 18 novembre sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma saliranno i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione (ovviamente il vincitore Antonino, poi Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini,) che se la vedranno con i migliori dell’undicesima (i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli). Un vero e proprio “Torneo dei Campioni”. E, fuori gara, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Classifica finale del torneo dei campioni 2022

Sono uscite delle anticipazioni e dunque ecco la classifica finale:

1. Antonino Spadaccino (Marco Masini)

2. Valentina Persia (Gabriella Ferri)

3. Andrea Dianetti (Damiano dei Maneskin)

4. Gilles Rocca (Franco Califano)

5. Francesca Alotta (Mia Martini)

6. Deborah Johnson (Tina Turner)

7. Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin)

8. Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro)

9. I gemelli di Guidonia (Bee Gees)

10. Elena Bellarini (Antonella Ruggiero)

11. Dennis Fantina (Michele Zarrillo)

12. Stefania Orlando (Caterina Caselli)

