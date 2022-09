Tale e Quale show 2022: concorrenti, giuria e puntate del programma Rai 1

Tale e Quale show 2022 è pronto a partire con la sua dodicesima edizione su Rai 1 in prima serata. Novità e sorprese.

Tale e Quale show 2022: il programma condotto da Carlo Conti è pronto a ripartire con la dodicesima edizione. Nuovi concorrenti e novità nella giuria. Tante le sorprese ma anche le conferme.

Tale e Quale show 2022: concorrenti e giuria

Tale e Quale show riparte con la sua dodicesima edizione. Il cast dei concorrenti è stato già annunciato da tempo. Prevede, infatti, i cinque concorrenti di saranno Antonio Spadaccino, volto storico del talent show Amici e vincitore dell’edizione 2004; Gilles Rocca, ex naufrago della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le Stelle nel 2020; l’attore Andrea Dianetti; l’imitatore Claudio Lauretta; e Francesco Paolantoni, già concorrente del format nel 2020.

Le sei concorrenti del programma, invece, sono Alessandra Mussolini, che ha recentemente partecipato sia a Ballando con le Stelle che a Il cantante mascherato di Milly Carlucci; Valeria Marini; Rosalinda Cannavò, attrice ed ex gieffina della quinta edizione del GF Vip; Elena Ballerini, inviata e conduttrice di Mezzogiorno in famiglia; Samira Lui, professoressa dell’Eredità che è recentemente comparsa sul palco dei Davi di Donatello insieme a Carlo Conti e Drusilla Foer; e Valentina Persia, comica che ha partecipato alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Riconfermati, poi, i giudici dello scorso anno. Gli spettatori, infatti, ritroveranno in studio Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà il quarto giudice di puntata Leonardo Fiaschi.

Le nuove puntate del programma Rai 1

La dodicesima edizione prende il via venerdì 30 settembre 2022 e in totale è strutturata in otto serate su Rai 1. Tra le imitazioni della prima puntata ci saranno: Ultimo, Olivia Newthon-John, Renzo Arbore (Claudio Lauretta), Maneskin, La Rappresentante di lista. Blanco e Mahmood saranno imitati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Sul programma, ha parlato il conduttore, confermato ovviamente, Carlo Conti: «All’inizio – confessa – non ero convinto del format, perché in Spagna lo fanno un po’ alla carlona. Ho ragionato sulle grandi professionalità che ci sono in Rai e sui coach da inserire». Sottolinea, però, che era «fondamentale avere a capo della giuria Loretta, che ringrazierò sempre. Giorgio è con noi da quattro anni, Malgioglio ha portato nuova linfa».