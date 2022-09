Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine torna in tv: trama, cast e prossimi episodi

Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine torna in tv ma con una novità importante che si trova nella risoluzione a cui la produzione ha lavorato assiduamente. Il primo episodio va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 14 settembre 2022.

Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine torna in tv: trama

Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine torna in tv in prima serata su Rai 1. Nel primo episodio che va in onda mercoledì 14 settembre 2022, al centro c’è il caso della morte di un commerciante trovato cadavere nell’ascensore del palazzo dove abitava. Ma a Vigata viene trovato anche un altro cadavere. Un tunisino, marinaio su un peschereccio. La vedova del commerciante è convinta che le due morti siano collegate. La tunisina Karima, amante del marito, è infatti scomparsa con il figlio. Montalbano viene contattato da un’anziana maestra in pensione che potrebbe avere importanti novità.

Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine: cast

Luca Zingaretti è Salvo Montalbano

è Salvo Montalbano Cesare Bocci è Mimì Augello

Peppino Mazzotta è Fazio

Angelo Russo è Catarella

Marcello Perracchio è Pasquano

Robero Nobile è Nicolò Zito

Katharina Bohm è Livia

Guia Jelo è la sigonra Lapecora

Jonis Bascir è Fahrid

Afef Jnifen è Karima

Renato Scarpa è Lohengrni Pera

Prossimi episodi

Nelle prossime settimane andranno in onda i primi quattro episodi della serie: “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. La prima messa in onda risale al 1999. La novità della messa in onda del ritorno di questi episodi sarà la risoluzione fino a 4k, con un lavoro che ha richiesto fino a 90 giorni per ogni puntata. Il produttore Marco Camilli ha definito il risultato emozionante, con immagini ed audio portati a nuova vita.

