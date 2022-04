Il diritto di contare: storia vera, trama e cast del film

Il diritto di contare è un film uscito nel 2016 candidato all’Oscar con un cast di attori importanti. La sceneggiatura si basa su una storia vera trattando tempi sociale come la parità dei sessi e la discriminazione razziale.

Il diritto di contare: storia vera

Il diritto di contare è un film che racconta le discriminazioni presenti alla NASA negli anni ’60 e l’emancipazione femminile che si è fatta strada anche in questo campo. Il film è tratto dalla vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson.

Uscito nel 2016, ha ricevuto tre candidature ai Premio Oscar, tra cui al miglior film, e due ai Golden Globe, tra cui migliore colonna sonora originale. Il film è basato sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly. Il diritto di contare racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson. Margoy collaborò con la NASA, e, sfidando il razzismo e discriminazione di genere, contribuì insieme a molte altre colleghe a tracciare le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

Il diritto di contare: trama

Nel 1961, la matematica afroamericana Katherine Johnson, insieme a due colleghe anch’esse afroamericane, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, lavorano alla West Area Computers del Langley Research Center di Hampton. Dopo che i russi mandarono il primo uomo nello spazio, Jurij Gagarin, gli Usa decise di accelerare il piano. Le tre donne sopracitate, sebbene di indubbia capacità, vengono tenute ai margini del progetto per colpa del loro colore della pelle. Sono nei gradini più bassi della gerarchia della West Area Computing Unit. I colleghi, inoltre, non si fidano del loro lavoro.

Katherine è la prima afroamericana che ha avuto quel importante lavoro. Inoltre è una donna, e molti colleghi non si fidano di lei, anche se aveva dimostrato più volte di essere bravissima nel suo lavoro. Anche le amiche Dorothy e Mary si ritrovano nella stessa situazione. Per Katherine le cose cambiano dopo un rimprovero, per le continue assenze sul lavoro. Ma non era così. La donna si doveva assentare semplicemente per andare in bagno, e per raggiungere l’unico destinato ai neri nella struttura doveva percorre un chilometro a piedi. Dopo la sgridata ingiusta, la scienziata decide di non abbassare la testa. Da qui la sua vita cambia, come cambiano quelle delle sue colleghe. Sarà proprio Katherine, infatti, a completare i calcoli sulla traiettoria del ritorno dalla spazio di John Glen.

Cast del film

Nel cast ci sono attori dalla carriera e dal profilo conosciuto come Octavia Spencer, Kevin Costner, Mahershala Ali e Lirsten Dunst. Ecco il cast completo: