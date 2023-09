Il Gattopardo di Luchino Visconti: trama, cast, location e dove vedere il film

Il Gattopardo è un film degli anni 60′ del regista Luchino Visconti. Ha avuto un successo incredibile rimanendo ancora oggi nell’immaginario collettivo cinematografico. I luoghi in cui fu girato il film sono protagonisti di una puntata di Ulisse condotto da Alberto Angela.

Il Gattopardo di Luchino Visconti: trama

Il Gattopardo è il famoso film ambientato in Sicilia con la regia di Luchino Visconti. Il film è tratto dal romanzo, pubblicato postumo nel 1958, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ecco la sinossi ufficiale: “Mentre le truppe di Garibaldi incominciano il processo di unificazione dell’Italia nel 1860, una famiglia aristocratica siciliana tenta di adattarsi, seppure con molta fatica, ai cambiamenti sociali che minacciano il loro stile di vita. Ad esempio, il principe Don Fabrizio Salina, rivede la propria posizione e permette al nipote Tancredi di sposare Angelica, la bella figlia del borghese Don Calogero”.

Il Gattopardo di Luchino Visconti: cast

Gli attori principali del celebre film erano: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa, Rina Morelli.

Il Gattopardo di Luchino Visconti: location e dove vedere il film

Il film, uscito nel 1963, si può recuperare in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Le scene sono state girate in luoghi iconici della Sicilia: Palazzo Salina, dove Don Fabrizio vive con la sua famiglia, si ispira a Villa Lampedusa, a San Lorenzo Colli, ma per la finzione cinematografica Visconti scelse Villa Boscogrande, residenza nobiliare settecentesca situata alle pendici del Monte Pellegrino, il cui prospetto è impreziosito da un’imponente scalinata a ferro di cavallo. La residenza estiva dei Salina nel feudo di Donnafugata (ispirato a Palma di Montechiaro nel romanzo) è ricreata a Ciminna (PA). Nel film c’è poi il Palazzo Valguarnera Gangi di Palermo, in particolare nella Sala degli Specchi.

I luoghi del Gattopardo visitati da Alberto Angela nella puntata di Ulisse del 14 settembre

Nella puntata di Ulisse: il piacere della scoperta in onda giovedì 14 settembre 2023, Alberto Angela guiderà i telespettatori attraverso le bellezze di Palermo, alla scoperta dello spettacolare palazzo Valguarnera-Gangi, nel quale fu girata l’indimenticabile sequenza del ballo con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. Come comunicato dalla Rai, “il viaggio proseguirà verso la barocca Palma di Montechiaro, feudo dei principi di Lampedusa, che ispirò in parte lo scrittore per la città di Donnafugata, nella quale si svolge gran parte del romanzo. Alberto Angela entrerà poi nel ricchissimo monastero di clausura di S. Caterina d’Alessandria a Palermo”. Si prosegue “poi nelle celebri catacombe dei Cappuccini, dove i palermitani contemporanei del “Gattopardo” venivano mummificati ed esposti con i loro abiti più belli ed ancora oggi formano una impressionante galleria della società dell’epoca”.