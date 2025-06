Il Giappone rispolvera la pena di morte: giustiziato per impiccagione il “killer di Twitter”. È la prima esecuzione dopo la legge del 2022

Il Giappone ha eseguito oggi la prima condanna a morte dall’introduzione della nuova normativa sulla pena capitale del luglio 2022. A renderlo noto sono stati l’emittente pubblica NHK e altri media giapponesi, specificando che l’uomo giustiziato è Takahiro Shiraishi, 34 anni, noto nel Paese come il “killer di Twitter”. Shiraishi era stato condannato a morte nel 2020 per l’omicidio di nove persone, adescate online nel 2017 attraverso i social media. Le vittime, quasi tutte donne tra i 15 e i 26 anni, avevano espresso pensieri suicidi in rete.

L’uomo si era finto un complice pronto ad aiutarle a morire, guadagnandosi la loro fiducia per poi ucciderle brutalmente. Dopo gli omicidi, aveva smembrato i corpi e nascosto i resti nella sua abitazione, in un caso che sconvolse l’opinione pubblica giapponese e fece emergere le zone d’ombra dell’uso dei social tra i più giovani. Durante il processo, la difesa aveva tentato di ottenere l’ergastolo, sostenendo che le vittime avessero acconsentito alla loro morte.

Una tesi respinta dai giudici, che sottolinearono la gravità dei fatti e l’impatto sociale del caso: “La diffusione dei social media e il modo in cui l’imputato li ha usati hanno causato grande ansia nella società”, si leggeva nella sentenza. Shiraishi aveva ammesso tutte le sue responsabilità e si era rifiutato di presentare ricorso. La pena è stata eseguita per impiccagione, unico metodo previsto dalla legge giapponese per l’applicazione della condanna a morte.

Il Giappone è uno dei pochi Paesi sviluppati a mantenere in vigore la pena capitale, riservata ai reati più gravi. Le esecuzioni avvengono in modo riservato e sono comunicate solo dopo essere state eseguite, senza preavviso ai familiari. Con l’impiccagione di oggi, il Paese riapre il dibattito interno e internazionale sull’uso della pena di morte, in particolare nei casi legati a crimini che coinvolgono le piattaforme digitali e la salute mentale.